Meral Akşener'den 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümünde bir açıklama yaptı. Akşener açıklamasında, "Sinan Ateş’i aramızdan koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları
Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümünde, sosyal medya hesabında
açıklama yaptı.
Akşener, “Çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır.
Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını yüreklendiren bir sessizliği
biz asla kabul etmeyeceğiz… Sinan Ateş’i aramızdan koparan o hakikati aramaktan
asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
“YANİ MEYDAN BOŞ KALINCA HÜKÜM DE ÇAKALLARA KALMIŞ”
İYİ Parti’nin resmi X hesabından yapılan açıklamayı alıntılayan
Akşener’in mesajı şöyle:
“Geçtiğimiz yıl
bugün, bu saatlerde, başkent Ankara'nın göbeğinde aşağılık bir suikast
sonucunda Sinan Ateş'i kaybettik. Yani tam 1 yıl oldu... Ruhu şad, mekânı
cennet olsun. Rabbim; Ayşe kardeşime, Bengisu'ya, Banuçiçek'e ve tüm
sevenlerine sabır versin...
Geciken adaleti, zulüm olarak öğütleyen kadim bir devlet
geleneğine sahipken; biz tam 1 yıldır bu korkunç suikastı düzenleyen gerçek
faillerin cezalandırılması için çağrılar yapıyoruz. Ancak dün ortaya çıkan
bilirkişi raporu maalesef bir kez daha gösterdi ki; iktidarın ülkemizde sebep
olduğu yozlaşma, devletin her kurumunu sarıp sarmalamış. Yönetim boşluğu her
türlü hukuksuzluğa alan açmış. Yani meydan boş kalınca hüküm de çakallara
kalmış.
“ÇAKALIN ÖZGÜRLÜĞÜ, ASLAN AYAĞA KALKANA KADARDIR”
Ama şunu hiç kimse unutmasın ki; çakalın özgürlüğü, aslan
ayağa kalkana kadardır. Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını
yüreklendiren bir sessizliği biz asla kabul etmeyeceğiz. Adaleti eğip bükerek;
her türlü ahlaksızlığı, suçu ve kirli çıkarı gölgeleyen bir anlayışa asla
sessiz kalmayacağız.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni vicdanın köreldiği ve
adaletin geciktiği bir zihniyete asla teslim etmeyeceğiz. Nasıl ki hakikatlerin
bir gün ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu varsa; biz de Sinan Ateş'i aramızdan
koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz...”
İYİ PARTİ: “KİMSENİN UNUTMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
İYİ Parti’nin, Akşener’in alıntıladığı paylaşımı ise şöyle:
“Bir evlada, bir babaya, bir eşe, bir kardeşe, Sinan Ateş’e kıyılmasının üzerinden bugün tam 365 gün geçti... İlk günden beri Sinan Başkan’ı unutturmaya çalıştılar. Ama biz unutmadık. Adalet yerini bulana kadar da kimsenin unutmasına ve unutturmasına asla izin vermeyeceğiz.”
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