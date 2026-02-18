Davutoğlu'nda 'gençlere vasiyet': 'Hakkımda hayır şahitlik etmeyen kimseyi cenaze törenimde istemiyorum'

Yeni Yol Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, konuşmasına ramazan ayını tebrik ederek başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye atanmaları dolayısıyla "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Davutoğlu, "Bu atamaların ramazandan hemen önce olması, ümit ederiz ki inancımızın temelini teşkil eden adalet bilincini, emniyet ve emin olma bilincini topluma yaymaya vesile olur" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'in başsavcıyken farklı tartışmalara konu olduğunu belirterek, "Geçen hafta da söyledim, o yine tartışılacaktır. Ama Adalet Bakanı olmuşsa bize düşen eylemine bakmak. Adaleti sağlıyorsa alkışlarız" dedi.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ'NE SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu, tartışmalara da neden olan, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yemin töreni çıkışında Bakan Gürlek'in omzuna elini koymasına sert sözlerle karşı çıktı. Davutoğlu şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı o çok tartışmalı, çok kavgalı yemin töreninden çıktı. Dışarı çıkarken bir küstah grup başkanvekili, Adalet Bakanı'nın omzuna elini koydu. Yani aslında verdiği tablo şu: 'Sen Adalet Bakanısın ama elim omzunun üstünde.' Çekin o elinizi adaletin üstünden, çekin. Ve Adalet Bakanı'na söylüyorum: Belki o heyecan içinde o tavrı fark etmediniz ya da müsamaha göstermek durumunda kaldınız. Dönüp, 'Çek şu elini be adam' demeliydiniz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nın üstüne kimse el koyamaz. Adalet Bakanı başka bir partiden, iktidardan olabilir, ona şunu söylüyorum: Kim senin omzuna el atmak isterse biz buradayız, yanındayız. Dik dur. Kimsenin adaletin üstüne elini koymasına izin verme."

GÜRLEK'E 'KLASİKLERİ OKUSUN' ÖNERİSİ

Gürlek'e boş vakitlerinde edebiyatın klasik eserlerini okumasını tavsiye eden Davutoğlu, "Adaletin olmadığı yerde neyin olacağını görür" ifadelerini kullandı.

Bakan Akın Gürlek'in cezaevlerindeki avukat-müvekkil görüşmelerine yönelik "mevzuat değişikliği" açıklamasına da tepki gösteren Davutoğlu, "Ya Allah aşkına, tutuklu zaten görüşerek kendi tutukluluğunun bitmesi için bilgi de aktaracak. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bırakın tutuklu ve hükümlüler ramazanda aileleriyle ve avukatlarıyla rahatlıkla konuşsunlar. Zaten takip ediyorsunuz" diye konuştu.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE 'HAFIZLIK' ÖVGÜSÜ

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin hafız olduğunu anımsatarak, "Gurur duydum. Onlara tavsiyem de Kur'an-ı Kerim'in emanet, emniyet ve adalet ayetlerini dikkatlice okusunlar" dedi.

Davutoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yeni Bakan Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etmesine de şöyle tepki gösterdi:

"İçişleri Bakanına sesleniyorum: Bir resim verdiniz, 90'lı yıllarda Susurluk'la anılan eski bir İçişleri Bakanıyla bir resim. Tüm geçmiş seleflerinize saygı gösteririm, buna diyecek bir şeyim yok. Ama bir ders almak istiyorsanız, önce doğru, dürüst İçişleri Bakanlığı yapmış ve dönemlerinde hiçbir zaman çeteleşmeye izin vermemiş Sayın Abdulkadir Aksu'yu, Beşir Atalay'ı, Efkan Ala'yı ziyaret edin veya onları kabul edin. İlla 90'lı yıllara gidecekseniz, Sayın Sadettin Tantan'a gidin. Çetelerle, uyuşturucularla nasıl mücadele etmiş, bir sorun. Her çete başıyla resmi olan Ali Yerlikaya'dan önceki İçişleri Bakanı'nın mirasını sürdürmek üzere onun en yakın dostunu, marinalarla anılan dostunu değil; doğru dürüst bakanları örnek alın."

Ahmet Davutoğlu, temel ürünlerin yer aldığı bir iftar sofrasından örnek vererek, "Bir adet hurma şu an 40 lira, bir adet köfte 40 lira, bir tane tavuk kanadı 30 lira, bir parça pideye 10 lira diyelim; toplam 120 lira" dedi. Davutoğlu, konuşmasının devamında iktidarın ekonomi ve dış politika uygulamalarına yönelik eleştirilerini sıraladı.

GENÇLERE 'VASİYET' ETTİ

Davutoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şimdi gençlere vasiyetim: Bir gün mutlaka olacak olan, bu fakirin tabutu camiye geldiğinde, asla bu riyakâr siyaset erbabını oraya yaklaştırmayacaksınız. Herkes namazını kılabilir, kimse yasaklanmaz. Ama omuzlayacak olanlar kimler olmalı biliyor musunuz? O gün geldiğinde Filistinli, Arakanlı, Somalili, Boşnak, Kosovalı, Doğu Türkistanlı, Kırımlı, Azeri, Kerküklü birer genç bulacaksınız. Ve onlar, 'Biz bu adamı hayır bilirdik' diye omuzlayacaklar; vuslat yerine onlar götürecek. Benim hakkımda hayır şahitlik etmeyen kimseyi cenaze törenimde istemiyorum."