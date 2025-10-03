Davutoğlu'ndan resepsiyon açıklaması: 'Surat asmanın alemi ne?'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'in yeni yasama yılı için 1 Ekim'de yapılan resepsiyona damga vuran ve kendisinin de yer aldığı kareler için konuştu.

Ekol TV'de canlı yayında konuk olan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sosyal medyanın gelişmesiyle daha da yaygınlık kazanan bir hastalık var. Anlık resimlerle dünyayı yorumlamak. Orada biz takriben yarım saat 45 dakika oturduysak, bir kare üzerindeki vücut dilimden benim bütün siyaset kariyerimi tayin ettiniz. Yorum yapmak serbest. Ana muhalefet lideriyle medeni bir ilişkiniz olur iktidar medyası 'hain' der. Sayın Cumhurbaşkanı'yla medeni bir yerde bir araya gelirsiniz diğerleri 'şöyle olmuş' der."

"ÖZEL'İN TEPKİSİNİ ANLIYORUM AMA..."

"1 Ekim ben derim ki TBMM'nin bayramıdır" diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletlerin, siyasetçilerin en azından bir araya gelme kültürü olması lazım. 'O oraya niye oturdu, bu buraya oturdu' değil. Doğal seyreden bir şey. Peki şimdiye kadar niye olmadı? O soruyu bana değil Cumhurbaşkanına sormak lazım. Cumhurbaşkanı doğruyu yaptı bu sene. Sayın Özgür Özel'in de tepkisini anlıyorum ama katılması lazımdı."

Geçen seneki resepsiyonun Türkiye'nin siyasetini değiştirdiğini öne süren Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yakınlığını anlatarak "Sayın Bahçeli'yle çok yakın diyaloğumuz var. Ben kendisine 3 kez mektup gönderdim. En son telefon görüşmemiz 6 Şubat'ta oldu. Ondan önceki son görüşmemiz 2019 İBB seçimleri yapıldı ben her bayram arardım. Aradığımda benim ikinci tur seçime destek vermemi talep ettiler, 'efendim bu seçimin yenilenmesi de doğru değil. AKP'ye de zarar verir hiç gerek yok. Ben söylemiştim zaten başta referandumla ilgili de; benim kampanyaya katılmamı talep etmeyin' demiştim. O konuşma dışında görüşmedik" dedi.

"SURAT ASMANIN ALEMİ NE?"

Davutoğlu, "Ben 400 yıllık misafirhanesi olan bir ailenin çocuğuyum. Beni kim davet ederse etsin icabet ederim. Bu Türkmen Obası'nın kültürüdür. Sayın Cumhurbaşkanı da herhangi bir insan değil. Davete icabetle salona girdim. Gerçekten davet edildik mi diye sordum. Numan Bey ayağa kalkarak buyrun dedi bana. Sonra Devlet Bahçeli'ye de kalkıp selam verdim. İnsani şeyler konuştuk. Ben bulunduğum ortamda tebessüm ederim, ayrıca surat asmanın alemi ne?" ifadelerini kullandı.