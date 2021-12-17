Davutoğlu: Verdiğiniz zam bir günde 425 TL eridi, acilen seçim kararı alın
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi!" diyerek acil seçim talebinde bulundu.
Türk Lirası'nın yabancı birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kayıplarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir kez daha erken seçim çağrısı geldi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Davutoğlu, "Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz!" diyerek, yeni asgari ücret olarak belirlenen 4250 TL'nin dolar olarak karşılığının bu yana 25 dolar (425 TL) daha değer kaybına uğradığını belirtti.
"Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi!" vurgusu yapan Davutoğlu, "Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!" çağrısında bulundu.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- Faiz kararının ardından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- Emeklilere astronomik zam mı gelecek?
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- Filiz Ali'nin sağlık durumunda kritik gelişme