İki kararı yorumladı: Kesinlikle seçim ilanıdır

17 Aralık 2021 Cuma, 10:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir kez daha faiz indirimine gitmesi ve asgari ücretin de 4250 TL olarak belirlenmesiyle ilgili Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Seçim ilan edildi..." başlıklı yazısında, sözkonusu iki gelişmeyi "Bu iki karar kesinlikle seçimin ilanıdır" diyerek yorumlayan Kahveci, "En geç bu yaz aylarına doğru seçim olur" iddiasında bulundu.

Kahveci, iddiasını da "Çünkü bu çarpık denge sürmez. Bugün halı altına süpürülen sorunlar bizi yaz geçmeden boğacaktır" sözleriyle açıkladı.

Mevcut ekonomik dengenin sürdürülemez bir noktada olduğuna dikkat çeken Karar yazarı, "Kısa süre içinde kur&enflasyon sarmalı verilenleri geri alacaktır. O nedenle yönetim elini hızlı tutmak zorunda. Halkı kısa bir yalancı baharla kandırdık yoksa kara kış geliyor" ifadelerini kullandı.

Kahveci, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tıpkı Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşanan kara kış gibi. Hatta bu kış daha sert ve daha bunaltıcı.

O nedenle iktidar açısından son çıkış kapısı... Başka kapı yok.

Dün Merkez Bankası nasıl ki finansal istikrara kapıyı kapattı. Artık Arjantin yolunda hızla ilerler ve kader seçimini yaparız.

Çünkü önümüzde bizi Venezuela olmak bekliyor. Orada kuyruklar yok... Çünkü kuyruğa girecek ürün yok.

Seçim hepimizin. Kimse tercihlerinden dolayı ağlamasın. Şimdiden hesaba başlayın derin... Geçmişin ve geleceğin muhasebesine."