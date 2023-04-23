Davutoğlu'ndan Bahçeli çıkışı: 15 Mayıs sabahı 'ben yapmadım o yaptı' diyecek

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın, Bahçeli için 'aile nedir bilmez' ifadelerinin de yer aldığı bir video paylaştı. Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 23:06
Davutoğlu'ndan Bahçeli çıkışı: 15 Mayıs sabahı 'ben yapmadım o yaptı' diyecek
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gödnermede bulunduğu bir video paylaştı.

'BEN YAPMADIM O YAPTI'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez..." ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" notunu ekledi.


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