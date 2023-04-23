Davutoğlu'ndan Bahçeli çıkışı: 15 Mayıs sabahı 'ben yapmadım o yaptı' diyecek

Yayınlanma: 23.04.2023 - 23:06

Güncelleme: 23.04.2023 - 23:06

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gödnermede bulunduğu bir video paylaştı.

'BEN YAPMADIM O YAPTI'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez..." ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" notunu ekledi.