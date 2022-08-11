Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: 'Keşke AK Parti'ye veda ederken o konuşmayı yapmasaydım'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'de Başbakanlık görevinden ayrılırken yaptığı veda konuşmasından dolayı pişman olduğunu belirtti. Davutoğlu, "Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de katıldığı canlı yayında AKP'den ayrılış sürecini anlattı.
22 Mayıs 2016'da AKP Genel Başkanlığı ve başbakanlık görevlerini Binali Yıldırım'a devreden Davutoğlu, veda konuşmasının kendisine karşı kullanıldığını söyledi.
Kongrede yaptığı konuşmada "Hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum. O gün tek düşüncem vardı, 'Aman devlet zarar görmesin', 'Aman AK Parti zarar görmesin.' Şimdi görüyorum ki benim iyi niyetle yaptığım o konuşma yarayı, irini dökmek gerekirken belki de şey yaptı..." dedi.
"O GÜNLERDE YİNE DE PARTİ İÇİNDE KONUŞAN YEGANE KİŞİ BENDİM"
Davutoğlu, o konuşmanın her yerde karşısına çıkarttıklarını ifade etti.
Davutoğlu şöyle devam etti:
"Tek tesellim doğabilecek bir krizin FETÖ'cü veya başka unsurlar tarafından kullanılmasına yol açılabilirdi, onu engellemiş oldum. Ama en azından o dozda bir konuşma yapmazdım. Çünkü her yerde karşıma çıkarıyorlar, 'Sen öyle dedin' diye. Peki ben öyle dedim de, 'Aklımı ve vicdanımı kenara koydum, bundan sonra konuşmayacağım' demek mi bu? Aynı konuşmada o günden sonra konuşacağımı da söylüyorum. O günlerde yine de parti içinde konuşan yegane kişi bendim. Partinin gidişatıyla ilgili sonrasında da, her aşamada çetin mücadeleler verdik. Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık."
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