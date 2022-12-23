DBP Genel Merkezi’ne polis baskını: Çok sayıda gözaltı

23 Aralık 2022 Cuma, 09:37

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) genel merkezi ile Diyarbakır'da bulunan Danışma Bürosu’na polis ekipleri tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi.

Baskında partinin eş genel başkanı ve birçok yöneticisinin de gözaltına alındığı belirtildi.

DBP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu sabah Ankara Genel Merkezimiz, Amed Genel Merkez Danışma Bürosu ve bir çok İl binamız basıldı. Eş Genel Başkanımız Keskin Bayındır ve bir çok parti yöneticimiz gözaltına alındı. Faşizm şunu bilsin ki, baskı politikaları asla sonuç vermeyecektir."