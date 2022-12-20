Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız

20 Aralık 2022 Salı, 15:09

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada siyasetin gündemindeki konulara ilişkin konuştu.

Kadıköy'de yapılan bir eylem sırasında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye bir polisin tokat attığını belirten Sancar, Encü'ye yapılanı protesto etmek için HDP'nin Kadıköy ilçe binasının önünde bir araya gelmeye karar verdiklerini ancak polis ablukası nedeniyle ilçe binası önüne gidemediklerini dile getirdi.

İktidarın, abluka siyaseti ile ayakta kalmayı düşündüğünü kaydeden Sancar, "İktidar, bizlerin kararlılığından korkuyor, demokratik siyasette ısrarımızın yarattığı büyük güçten korkuyor, bu rejimin inşasını durduracak olma irademizden korkuyor. Korkuyla sesimizi kısabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 'TASFİYE' OPERASYONU VAR"

İktidarın İstanbul'u bir üs haline getirmek istediğini söyleyen Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçilmiş belediye başkanına, yargıyı kullanarak ceza veriyorlar. Daha önce sayısız örneğini üzerimizde uyguladıkları bu politikayı şimdi İstanbul'a taşıyorlar. İstanbul'da bu tasfiye operasyonunun amacı da belli, bizler üzerinde denedikleri ve pişirdiklerine inandıkları politikaları bütün Türkiye'ye yayıyorlar. Yeni bir vesayet sistemi ve otoriter rejim inşasını sona götürmek istiyorlar. İktidarın yeni rejim inşasını durdurmanın yolu, en geniş demokratik ortak mücadeleden geçiyor. İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. Bunun yolu İstanbul’dan Roboski’ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktan geçiyor. İstanbul ve Roboski buluşacak ve bu rejimi de bu iktidarı da durduracak; bu iktidarı da gönderecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirelim. HDP olarak bedeller ödüyoruz ama bu hedeften ve amaçtan vazgeçmiyoruz."

"BU İKTİDAR DA KAYBEDECEK"

Sancar şöyle devam etti:

"İktidar savaş politikaları, nefret ve ayrıştırma yöntemleri ile varlığını sürdürmek istiyor. İktidarı oluşturan güçler, ortaklığını savaş, şiddet, nefret sütunları üzerine kurdular. Bu sütunların harcını daha Kürt düşmanlığıyla örüyorlar, örmeye çalışıyorlar. Kürt düşmanlığı üzerine kurulan bütün iktidarlar kaybetti, bu iktidar da kaybedecek."

ÖCALAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ

İmralı'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerinde ağır bir tecrit uygulandığını savunan Sancar, bu tecridin Kürt sorununda izlenen politikalarla doğrudan alakalı olduğunu iddia etti.

Sancar, 21 aydır Öcalan'dan haber alınamadığını ifade ederek, Öcalan'ın avukatlarıyla ve ailesi ile görüşmesine izin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İktidarın, toplumu şiddet toplumu haline getirdiğini öne süren Sancar, "Çocukların istismarının neredeyse olağanlaştığı bir düzen kurdular. Bizler 2022 yılında daha da ağırlaşarak karşımıza çıkan bu tabloyu değiştirmeye kararlıyız" vurgusu yaptı.

"2023 SONUÇ ALMA YILI"

Bütçenin sömürü, talan ve savaş bütçesi olduğunu savunan Sancar, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz, komisyonda ve Genel Kurulda hem bu savaş, talan ve sömürü bütçesini teşhir ettiler hem de geleceğe nasıl bir vaatle yürüdüğümüzü her alanda örneklerle, somut önerilerle ortaya koydular. Bizler Türkiye'de en güçlü programa, fikriyata, faaliyete ve mücadeleye sahip olan partiyiz. O nedenle de gelecek dönemi kuracak olan asıl merkez biziz. 2023, mücadeleyi en üst noktaya çıkaracağımız yıl olacak, final yılını geçtik şimdi sonuç yılına geliyoruz. 2023, sonuç alma yılı olacak."