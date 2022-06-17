DBP'li Saliha Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama

17 Haziran 2022 Cuma, 16:05

İstanbul Kadıköy'de izinsiz düzenlenen gösteride polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

Aydeniz'in dosyasında, 3 ayrı suçlama yer aldı.

Fezlekede; DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, 12 Haziran'da Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasaklama kararına rağmen düzenlenen kanunsuz eylem karşısında tedbir almakla görevli kolluk birimlerinin tüm uyarı anonslarına ve ikazlarına karşın eylemci grup ile hareket ettiği ve eylemci gruptan ayrılmadığı, dağılmamakta ısrar ederek 2911 sayılı kanunun 32/1 maddesinde düzenlenen 'kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme' suçunu işlediği belirtildi. Aydeniz'in, yine eylemcilerin gözaltına alınması işlemleri sırasında görevli kolluk personelinin kaskının alt kısmından elini sokarak çene iç kısımlarına yumruk atıp, TCK'nın 265/1'inci maddesinde düzenlenen 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek' ve TCK’nın 265/3'üncü maddesine göre, 'kamu görevlisine birden fazla kişiyle birlikte hakaret etmek' suçlarını işlediği belirtildi.