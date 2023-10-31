Değişim mesajları: ‘PM’de iddialı olacağız’

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Özel’in 500 civarında bir imza ile aday olabileceğini söyleyen değişimciler, “Toplam 1370 delegeden 500 civarında bir imza zaten ciddi bir iddiayı ortaya koymak olur. Ama genel merkez tarafında imzalar üzerinden oluşturulmaya çalışılan bir algı ve baskı var. Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları aracılığıyla baskı kurulmaya çalışılıyor. Önceki kurultaylarda da imza ile oyun aynı şey olmadığını gördük. Özgür Bey 700’ün üzerinde bir oyla kazanacak diye düşünüyoruz. Genel başkana açıktan tavır almayacak ama kurultay günü kararı verecek delegeler de var” diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA, Gelecek ve AKP’lilerle basına duyurmadan yaptığı buluşmayı örnek gösteren değişimciler, “Özellikle son hafta DEVA Partililerle yapılan buluşma ortada. Bunu delegeler dikkatle takip ediyor ve kararlarını etkiliyor. İnsanlar bir daha 39 milletvekili vakası yaşamak istemiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

“PM’DE İDDİALI OLACAĞIZ”

Parti Meclisi seçimlerini de değerlendiren değişimciler, “Parti Meclisi’nde çok daha iddialı olacağız. Genel başkanı destekleyenler de Parti Meclisi’nde bir değişim istiyor” dedi.