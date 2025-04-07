Delegelerden kayyuma set

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Ana muhalefet partisi CHP, kendisine yönelen saldırılara olağanüstü kurultayla yanıt verdi. Partideki birlik ve yönetimi sahiplenme göstergesi Genel Başkan Özgür Özel’e verilen 1171 oyla somutlaştı. Bu sonuç hem iktidara hem de parti yönetimini içeriden zorlamak isteyenlere yanıt oldu.

Ankara, olağanüstü günler yaşayan CHP’nin olağanüstü kurultayına tanıklık etti. Yenimahalle’nin Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne partililer sabah saatlerinde gelmeye başladı. Salon ve çevresinde gezinirken katılımın ilk başta seyrek olması, kafamızda “Miting nasıl olur” sorusunu canlandırdı.

Özel’in konuşmasının ve yüksek bir oy alarak genel başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından miting alanı birden bire dolmaya başladı. Katılımcılar kısa sürede alanı doldurdu, herkes şaşırdı. Delege olmayan bazı partililer birden artan katılımcılar nedeniyle salondan çıkamadı.

Mitinge katılanlara şaşırmamızın bir nedeni de şu: Bölge bütün ulaşım hatlarının dışında, metroya, otobüs hatlarına uzak. Ancak bir şey açık ve net şekilde ortada. Mitinge katılanlar çok olmalarının yanı sıra coşkularıyla da dikkat çekiyorlar. Bu coşkuyu, CHP mitinglerinde bu boyutuyla yeni yeni gözlemliyoruz.

ÖZEL’İN MÜCADELESİ

Son aylarını taktik hatalarla geçiren iktidarın belirgin çıkmazlarından biri şuydu: Ekonomiyi düzeltemiyorsan CHP’ye saldır. Bu yaklaşımın yeni boyutları önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilir. İktidarın bu yöndeki çabaları sürüyor.

Bir önceki kurultay üzerine düşürülmek istenen gölgeye dün, CHP delegesi net bir yanıt verdi. Özel, kullanılan oyların 1171’ini aldı. Özel ve yönetimine muhalif olanların geçersiz oy kullandıkları genel düşünce. Ancak sayıları 105’te kalınca parti meclisine aday olan partili sayısı da düşük kaldı. Çok sayıda delege il ve ilçe yöneticisiyle konuştuk. Ortak yaklaşım, “Bu, yarış yapılacak bir kurultay değil. CHP’yi bölüp yok etmek isteyenlere bir cevap vermemiz gerekiyor” şeklindeydi.

Gözlemlediğimiz kadarıyla büyük destek alan bu yönetimi kabullenmek istemeyen bir kesim partide halen var. Bir önceki ve dünkü kurultayın “yok sayılması” gerektiğini savunuyorlar.

Ancak sokağa, yalnızca CHP tabanına değil, muhalefet tabanına, partinin örgütüne, kurultay delegelerinin tavrına bakmak gerek. Çıkmaz yol şudur: Son iki kurultayı yok saysanız bile yapılacak başka bir kurultayda yine Özel’e 1171 oy veren delege oy kullanacak.

Daha fazla zorlama, siyasi hırs sahiplerine tarihsel mahkûmiyet getirebilir. Çünkü memnuniyetsiz delege sayısı en fazla 105’tir ve bir siyasi irade oluşturmaktan çok uzaklar.

CHP lideri Özel ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, uzun soluklu bir mücadelenin başındalar. CHP, muhalefet kadroları tahkim ediliyor. Papağan gazetecilerin sinirleri bozulmaya başladı. Delege, kayyum rüyası görenlere set çekti. Sonuç, partiyi içeriden bölmek, karıştırmak isteyenlerin canını sıkmış durumda. Tahkimat güçlendikçe, kaybedenler daha çok açığa çıkacak.