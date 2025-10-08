Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'den Adalet Bakanlığı önünde 'Demirtaş' tepkisi: 'AKP IŞİD'in yapamadığını yapmaya yemin etmiştir'

8.10.2025 13:47:00
8.10.2025 13:47:00
Haber Merkezi
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Adalet Bakanlığı tarafından AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına itiraz edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Koçyiğit, "Artık ortada çok açık bir hakikat var. O da IŞİD'in yapamadığını AKP Kobani kumpas davasıyla yapmaya yemin etmiştir" dedi.

Adalet Bakanlığı, AİHM’in tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına, süre dolmadan bir gün önce itiraz etti.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri ve Milletvekilleri, Bakanlığın itirazı sonrası Adalet Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı. 

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:  

"Artık ortada çok açık bir hakikat var. O da IŞİD'in yapamadığını AKP Kobani kumpas davasıyla yapmaya yemin etmiştir. 

Bir kez daha Adalet Bakanlığına çağrı yapıyoruz. Hukuksuzluktan geri dönün, evrensel ilkelere geri dönün. AİHM kararlarını uygulayın. 

 Daha fazla toplumun güvensizliğini pekiştirmeyin. Bütün bu yaptıklarınızı toplum görüyor, kaydediyor. Bütün bu yaptıklarınızın sürece de etkileri var. Bunu görmezden gelen anlayışla ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir. Bugün barışın da demokrasinin de haksız hukuksuz tutuklamaların son bulmasıdır."

