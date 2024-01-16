DEM Parti’den Bahçeli’ye yanıt: ‘Asıl parlamentoda yeri olmayanlar…’

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:02

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:02

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nin saldırısında 9 askerin şehit olması hakkında konuşan Hatimoğulları “Asker ailelerin hepsinin yoksul olduğunu ve kerpiç evlerde yaşadığını görüyoruz. Ölüm haberlerini hep yoksulların aldığını görüyoruz. Saray yandaşlarından böyle haberler alınmaz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’YE YANIT VERDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki "Türkçe konuşmayanların Meclis'te yeri yok" ifadelerine yanıt veren Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu sabah grup toplantısında Bahçeli, bir konuşma yaptı. Bahçeli'nin konuşmasına baktığımızda, bu acıların sona ermesi yönünde hiçbir irade göstermeyeceklerini de bir kere daha gördük. Bahçeli diyor ki ‘Kahramanoğlu Mehmet Bey zamanında Türkçe konuşmayan hiç kimse bu topraklarda yaşayamazmış’ ve buradan, böyle bir ırkçı söylemden hareketle Türkçe konuşmayanların Meclis'te yeri yok diyerek Dem Parti'nin parlamentoda yeri olmadığını söylüyor. Bizler çok net olarak şunları söylüyoruz.

Cellatlığı ve cellatları çağrıştıracak bir anlayışın parlamentoda yeri yok. Parlamento sözün kurulduğu, parlamento siyasetin konuştuğu, parlamento savaşların ve çatışmaların, ve bütün ülkede yaşanan sorunların konuşulup çözüm bulunduğu bir siyaset alanıdır. Parlamentoyu bunun dışında, adeta cellatları parlamentoya çağırırcasına, Kürtçe konuşanların burada yeri yoktur, Dem Partililerin burada yeri yoktur diyenlere yanıtımız çok ney olarak şudur, Biz Dem Partililer olarak, sadece Kürtçe konuşmuyoruz, Türkçe, Arapça da konuşuyoruz. Süryanice de konuşuyoruz.

Anadolu ve Mezopotamya topraklarında bütün kadim dilleri konuşan bir siyasi partiyiz. Bizim yerimiz parlamentodur. Parlamentoda yeri olmayanlar savaş çığırtkanlığı yapanlardır, çatışmaları derinleştirenlerdir. Bizim yerimiz burasıdır."