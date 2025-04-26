DEM Parti heyetinden kritik görüşme: SDG lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldiler

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:00

Kürt Ulusal Konferansına katılmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan DEM Parti heyeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede, ''hem Suriye’deki hem de Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve barış müzakereleri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu'' kaydedildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Kürt Ulusal Konferansına katılmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti MYK Üyesi Serhat Eren, Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Gülcan Kaçmaz ve Mehmet Kamaç'tan oluşan DEM Parti heyeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile görüştü.

Görüşmede, ''hem Suriye’deki hem de Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve barış müzakereleri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu'' ifade edildi.