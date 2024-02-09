DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç yaşında, nereli?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Kars Belediyesi aday adayı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman seçildi. Peki, DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:57
DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman seçildi. Peki, DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç  yaşında, nereli?

ARZU SAVAŞ DERMAN KİMDİR?

Arzu Savaş, 25.08.1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bilgisayar ve turizm sektöründe uzun yıllar boyunca çalışmıştır. Derman, evli ve bir çocuk sahibidir. 


Arzu Savaş Derman haberleri Kars haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?

DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?
Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Çepni kim? Murat Çepni kaç yaşında?

Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Çepni kim? Murat Çepni kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu

Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!