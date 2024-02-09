Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:57

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:57

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman seçildi. Peki, DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç yaşında, nereli?

ARZU SAVAŞ DERMAN KİMDİR?

Arzu Savaş, 25.08.1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bilgisayar ve turizm sektöründe uzun yıllar boyunca çalışmıştır. Derman, evli ve bir çocuk sahibidir.