DEM Parti İstanbul adayı Beştaş: “Herhangi bir kayışı gözlemlemedim”

Yayınlanma: 13.03.2024 - 21:04

Güncelleme: 13.03.2024 - 21:04

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, DEM seçmeninin bir bölümünün Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğine yönelik iddialara ilişkin; “Dördüncü hafta İstanbul'dayım. Sahadayız. Hakikaten herhangi bir kayışı gözlemlemedim” açıklamasını yaptı.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HaberTürk canlı yayınında soruları yantıladı.

Meral Danış Beştaş, büyükşehirlerde aday çıkarma tartışmalarına ilişkin 2019'u işaret ederek, "O dönem için stratejik karar aldık. Bu döneme gelince sonuçta kararımız bu. Normale döndük" dedi.

Beştaş, AKP seçmeninin memnuniyetsizliği gördüklerini belirterek, "Muhafazakâr seçmende iktidara büyük tepki var. Erzurum'da da, Diyarbakır'da da, Mardin'de de görüyorum" ifadelerini kullandı.

Beştaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“O BİR İSTİSNAYDI”

"Biz 2019'da bir defaya mahsus karar aldık. O her zaman ilelebet karar değil neticede. Demokrasinin önünü açmak için karar aldık. Kaybettirmek, kazandırmak üzerine bir stratejik yaklaşımdı. Dönemsel atmosferi, siyasal durumu, mevcut tıkanıklığı, kurullarımızın çok yoğun tartışmalarıyla böyle bir karar aldık. Bugün bir parti olarak seçime girme karar aldık. Aslolan partilerin yarışmasıdır. O bir istisnaydı. O dönem için stratejik karar aldık.

“KÜRTLER SEÇİM DÖNEMİNDE TARTIŞILIYOR”

Çokça bizsiz biz tartışılıyor. Şimdi yasal kıskaçtan dolayı ismimiz değişti. DEM Parti her gün kesintisiz yaygın medya tarafından konuşuluyor. En fazla 'DEM Parti kime kazandıracak, kime kaybettirecek, iktidarla mı anlaştı?' gibi çokça büyük ve yaygın tartışma var. Politik olarak rahatsız edici yönü şu; seçim dönemlerinde partimiz daha çok konuşulur olur. DEM Parti tabii ki Türkiye'nin partisi en çok oyu Kürtlerden alıyor. Kürtler seçim döneminde tartışılıyor. En çok Kürtlerin oyu önemseniyor. Kime oy verecekler meselesi.

“BAŞAK DEMİRTAŞ'LA KIYASLANMAM KÖTÜ BİR ŞEY”

Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık. Söz konusu olan Başak ya da Meral değil. Biz kazanmak için yola çıkıyoruz. Oy oranları belli, nasıl olsa kazanamayacaksınız, denilebilir. Bizim için siyaset illa İBB koltuğuna oturmak değil. Bizim için kazanmak şu anda sizinle konuşmak. Bugün Hacıahmet'e gittik, kucaklaştık. Bizim için kazanmak Türkiye'ye hakikati anlatmak. Bu nedenle bu adaylık oldu. Bu soruya en net yanıtı şöyle verebilirim. Sevgili Başak'la benim kıyaslanmam kötü bir şey.

“HERHANGİ BİR KAYIŞ GÖZLEMLEMEDİM”

Dördüncü hafta İstanbul'dayım. Sahadayız. Hakikaten herhangi bir kayışı gözlemlemedim. Seçmenlerimizle uzun uzun konuşabiliyoruz. Hakikaten Türkiye siyasetini izleyen, kimin ne amaçladığını bilen bir yerden bu sorular soruluyor. Çokça yayın yapan kanal var. Biz kazanmak için yola çıktık.

“OY MOTİVASYONU DEĞİŞEBİLİYOR”

Anket çalışması yaptırmadık, ileriki günlerde düşünebiliriz. Bütün anket firmaları bize çalışıyor. Hiçbir zaman DEM seçmenin oyu tahmin edilemez. Çekilmeyeceğim. Bu konuşuluyor işin kötü tarafı zaman zaman halk arasından da soruluyor. Bir heyhuladır konuşuluyor. Çekilmeyeceğim. Çekileceğim bir yarışa girmem.”



