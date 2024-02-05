DEM Parti, İstanbul adayını arıyor

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Parti tabanının Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın aday adaylığını açıklamasıyla hareketlendiği, partinin İstanbul ile birlikte Antalya, Mersin, Adana, İzmir gibi daha önce CHP’ye destek verdiği illerde de kendi adayını çıkaracağı belirtildi. Adayların 9 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

İSTANBUL’DA EŞBAŞKANLIK

DEM’in aday çıkaracağı illerde CHP’nin kazanma ihtimalinin riske girdiği, İstanbul’da DEM Parti tabanının büyük çoğunluğunun kendi adayına oy vereceği ancak önemli bir kısmının da “AKP’nin İstanbul’u kazanmaması için” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneleceği konuşuluyor. DEM Parti’nin İstanbul adaylığında eşbaşkanlık formülünün öne çıktığı, eşbaşkanların hem Alevileri hem de Kürtleri kapsayacak isimler olacağı konuşuluyor.

CHP ise DEM Parti’nin aday çıkarma sürecini yakından takip ediyor. DEM Parti’nin Antalya gibi bazı illerde “adayı beğenmemesi” nedeniyle kendi adayını çıkarma kararı aldığı belirtilirken arka kapıda AKP ile işbirliği yapıldığı, CHP’ye “kaybettirmeye” yönelik adımlar atıldığı görüşü öne çıkıyor.

DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUNDA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Doğan, “DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. 9 Şubat’a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız” dedi. Doğan, İstanbul aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu, hepsinin değerlendirildiğini ifade etti.