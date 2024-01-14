DEM Parti'de ön seçim tamamlandı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 20:29

Güncelleme: 14.01.2024 - 20:29

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için aday seçimlerine ilişkin çalışmalarına ön seçimle devam etti.

DEM Parti, dün belediye eşbaşkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için aday gösterilecek isimleri belirlemek için dün 10 il ve bağlı birçok ilçede halk oylamasına gitti. Halk oylamasında on binlerce delege oy kullandı.

Birçok kentte seçimler, aday adaylarının yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Bazı kentlerde sayım sabaha kadar devam etti.

Sandık kurulan kentlerde seçimler şöyle sonuçlandı:

Siirt

Siirt merkezde 5'i kadın 17 aday yarıştı. 9 sandığın kurulduğu seçimlerde ne erkek aday adayları ne de kadın aday adaylarından yüzde 50'inin üzerinde oy alan olmadı. Seçimler ikinci tura kaldı. İl tur seçimlerinde en yüksek oyu alan erkek ve kadın aday adayları şöyle oldu:

Hatice Tay: 340

Safiye Alağaş: 294

Mehmet Kaysi: 301

Mehmet Salim Özalp: 243

Kurtalan

Siirt’in Kurtalan ilçesinde halk oylaması yapıldı. 5’i kadın 18 isim yarıştı. 3 sandıkta 532 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Belkız Beştaş Epözdemir: 113

Sadiye Aktin: 85

Ali Rıza Bingöl: 198

Ahmet Dayan: 100

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde bugün saat 10.00'da ikinci tur seçimleri yapılacak.

Bingöl

Bingöl merkezde bulunan Bingöl Gençlik Merkezi’nde sandıklar kuruldu. 388 delege oy kullandı. Sadece erkek aday adayları yarıştı. 3 ismin yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:

Cuma Karaaslan: 179

Aydın Burçin: 151

Kadın belediye eşbaşkan adayı ise merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

Bingöl Karlıova ilçesinde parti binasında sandık kuruldu. 250 delege oy kullandı. Burada 2 erkek yarıştı. Mehmet Genç, 180 oy alarak birinci oldu. Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

Elazığ

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde parti binasında kurulan sandıklarda 286 delege oy kullandı. 4 erkek eşbaşkan aday adayı yarıştı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Orhan Ayık: 114

Cafer Uğur: 84

Kadın eşbaşkan aday adaylığına tek bir kadın başvuruda bulundu. Merkezi komisyon tarafından kadın belediye eşbaşkanının belirleneceği öğrenildi.

Batman

Batman belediye eşbaşkanlığı için 9’u kadın 20’si erkek toplam 29 aday adayı yarıştı. 18 sandıkta 2 bin 410 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Gülistan Sönük: 815

Gurbet Doğan: 437

Mehdi Öztüzün: 691

Ferhat Ataca: 408

Delegeler, bugün bir kez daha sandık başına gidecek.

Kozluk

Batman’ın Kozluk ilçesinde 326 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Mehmet Raşit Haşimi: 83

Nizam Arzık: 56

Nazime Avcı 105

Hülya Öztekin 107

Beşiri

Batman’ın Beşiri ilçesinde 6 erkek aday adayı yarıştı. 200 delege oy kullandı. Avukat Mehmet Akif Akın, 89 oy ile seçimlerde en çok oyu alan aday adayı oldu. Kadın eşbaşkan merkezi komisyon tarafından seçilecek.

Gerçüş

Batman’ın Gerçüş 134 delege oy kullandı. Yılmaz Suphi Aslan, yüzde 50'inin üzerinde oy aldı. Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

Van

Van büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için 3’ü kadın 12 aday yarıştı. Kadın aday adaylarından Neslihan Şedal, bin 958 oy alarak, 50+1 barajını aştı. Erkek aday adayları arasında ise ikinci tur seçimi yapılacak.

Mustafa Avcı: Bin 374

Abdullah Zeydan: Bin 429

Gevaş

Van’ın Gevaş ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:

Bedrettin Dinçer: 35

Ruknettin Hakan: 32

Kadın adaylar merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

Çatak

Van’ın Çatak ilçesinde seçim ikinci tura kaldı.

Reşat Eraslan: 107

Ali Osman Baran: 47

Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği belirtildi.

Erçiş

Van’ın Erciş ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:

Baran Bilici 301

Şakir Asıl: 123

Güler Temel 191

Menekşe Kızıldere: 176

İpekyolu

Van’ın İpekyolu ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:

Rojbin Bor: 430

Canan Uzunay: 409

Cevdet Altundağ 321

Şerif Durmaz: 249

Edremit

Van’ın Edremit ilçesinde gece saatlerinde kadar sayım sürdü. Seçimler ikinci tura kaldı:

Rabia Başak Koç: 163

Özlem Tuci: 144

Cemil Komi: 199

Tahsin Timur: 106

Başkale

Van’ın Başkale ilçesinde seçim yüzde 50'nin üzerinden oy alan aday adayı olmadığı için ikinci tura kaldı:

Şengül Polat: 115

Gülistan Bozkurt: 66

Fevzi Caner: 119

Mehmet Salih Özdemir: 68

Tuşba

Van’ın Tuşba ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:

Hanım Akkuş: 220

Serap Güvenç: 80

Ümit Keser: 140

Servet Arslan: 120

Erzurum

Erzurum Hınıs ilçesinde erkek aday adayları yarıştı. Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek. Seçim ikinci tura kaldı. İlk tur seçim sonuçları şöyle:

Ahmet Tima 53

Naim Demir: 47

Karayazı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı. Sadece erkek aday adaylarının yarıştığı yerde akşam saatlerinde ikinci tur seçimleri de yapıldı. Fuat Tutkun, 129 oyla kazandı.

Karaçoban

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde seçimler şöyle sonuçlandı:

Kazım Erhan: 60

Halit Uvun: 45

Seçim ikinci tura kaldı. Kadın belediye eşbaşkanı ise komisyon tarafından belirlenecek.

Tekman

Erzurum'un Tekman ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:

Abdurrahman Sever: 89

Nihat Tek: 34

Kadın adayın komisyon tarafından belirlenecek.

Hakkari Merkez

Hakkari merkez'de seçimler ikinci tura kaldı. Erkek ve kadın aday adaylarından yüzde 50'nin üzerinde oy alan olmadı:

Viyan Tekçe: 315

Sinem Seven: 248

Şükrü Çallı: 272

Mehmet Sıddık Akış: 240

Şemdinli

Hakkari’nin Şemdinli) ilçesinde Pêsan Mahallesi’ndeki Pêsan Organizasyon’da halk oylaması yapıldı. Kadın aday adaylarından Nazdar Öpengin, 281 oyla seçildi. Erkek aday adaylarından yüzde 50'nin üzerine çıkan olmadı. Erkek aday adayları arasında ikinci tur seçimi de yapıldı. Naif Eroğuz, 263 oy olarak seçildi.

Muş

Muş merkezde seçimler ikinci tura kaldı:

Sırrı Söylemez: 204

Mehmet Suat Ertuğrul: 122

Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.

Bulanık

Muş’un Bulanık ilçesinde kadın aday adaylarından Aryan Doğan, 212 oy alarak seçildi. Erkek adayla arasındaki seçim ikinci tura kaldı:

Arafat Kardağı 89

Abdullah Tokyay: 80

Malazgirt

Muş’un Malazgirt ilçesinde kadın aday adaylarından Gülistan Özel, 217 oyla, Ahmet Kenan Türker ise 236 oyla seçildi.

Varto

Muş’un Varto ilçesinde Gıyasettin Aydemir 233 oy, Gülbahar Kaya ise 118 oy alarak ilk turda seçildi.

Iğdır Merkez

Iğdır merkezde yapılan seçimlerde seçimler ikinci tura kaldı:

Mehmet Nuri Güneş 177

Mehmet Çirka 70

Hüseyin Akçin: 70

Nejla Kul: 200

Evin Serhat: 114

Tuzluca

Iğdır Tuzluca ilçesinde erkek aday adaylarının yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:

Mustafa Maman: 45

Yılmaz Korkusuz: 43

Kadın eşbaşkan komisyon tarafından belirlenecek.

Ağrı

Ağrı merkezde kadın aday adaylarından Hazal Aras, 283 oyla ikinci tura kalmadan seçildi. Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:

Maşuk Arpaç: 93

Memet Akkuş: 89

Doğubeyazıt

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:

Kenan Alkan: 227

Nuri Çelik: 148

Gönül Öztürk: 140

Aygül Aşan: 134

Patnos

Ağrı’nın Patnos ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:

Rojbin Kartal: 176

Solmaz Özlen: 192

Mir Bedirhan Ayaz: 113

Cabir Tozan: 119

Diyadin

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde erkek aday adayları yarıştı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Adnan Doğan: 74

Evren Demir: 49

Kadın aday komisyon tarafından belirlenecek.

Mardin

Mardin’de 5 bin 359 delege oy kullandı. Büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için seçimler ikinci tura kaldı:

Ahmet Türk: 2 bin 540

Azad Yıldırım: 703

Devrim Demir: Bin 788

Gülizar İpek Bilek: Bin 665

Kızıltepe

Mardin Kızıltepe ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:

Zeyni İpek: 338

Abdlğani Feritoğulları: 302

Hamdiye Bilek Turgay: 524

Selma Özel Asi: 293

Nusaybin

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:

Ferhat Kut: 385

Selahattin Ay: 340

Gülistan Duran Altuntaş: 338

Gülbin Şahin: 316

Savur

Savur ilçesinde seçim ilk turda tamamlandı. Selahattin Önder, 156 oy, Hatice Öncü ise 166 oyla seçildi.

Dargeçit

Dargeçit ilçesinde kadınlarda Asya Gezer seçimi yüzde 50’nin üzerinde oy alarak tamamladı. Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:

İdris Çevik: 60

Aziz Akın: 52

Derik

Derik ilçesinde kadın aday adaylarından Songül Özbahçeci, 380 oyla seçildi. Erkekler ikinci tura kaldı:

Cengiz Temelli: 172

Servet Demir: 104

Artuklu

Artuklu ilçesinde kadın aday için ön seçim yapılmadı. Erkek aday adayları arasındaki yarış ikinci tura kaldı:

Mehmet Ali Amak: 218

Seyithan Alkan: 165

Mazıdağı

Mazıdağı ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:

Kudret Uçuk: 205

Medine Aksoy: 77,

Hamdin Demir: 99

Yılmaz Şan: 82

Şırnak

Şırnak merkezde 740 delegeden 445'i oy kullandı. DEM Parti binasındaki oylamaya 3 erkek aday adayı yarıştı:

Turan Saltan: 331

Sabri Soysal: 76 oy

Osman Cavlak: 38

Adaylardan Turan Saltan, yüzde 50'inin üzerinde oy aldı. Böylece seçimler ilk turda tamamlanmış oldu.

Silopi

Silopi’de 5’i kadın 18 aday adayı için oy kullanıldı. Bin 128 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Jiyan Ormanlı: 453

Asuman Külter: 236

Renas Nadir Onuk: 225

Selehattin Orak: 218

İkinci tur oylaması bugün Ahmet Kaya Parkı'nda saat 13.00’da başlayacak.

İdil

DEM Parti İdil İlçe Örgütü binasında yapılan seçimler ikinci tura kaldı. 6 aday adayı yarıştı. 3 sandıkta 377 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Doğan Adıbelli: 140

Ahmet İdem: 110

Akdeniz

Mersin’in Akdeniz ilçesinde dün halk oylaması yapıldı. Halk oylaması ikinci tura kaldı:

Mehmet Altuntaş: 307

Hoşyar Sarıyıldız: 271

Nuriye Arslan: 260

Zerife Genç: 157

Viranşehir

Viranşehir ilçesinde belediye eşbaşkan adaylarını belirlemek için ön seçim yapıldı. 6 sandıkta 645 delege oy kullandı. Kadın ve erkeklerde herhangi bir aday toplam oyların yüzde 50'den fazlasını alamadı. Seçim ikinci tura kaldı:

Hıdır Oktay: 124

Fadıl Mendanlıoğlu: 115

Ruken Baran: 293

Dilan Doğan: 165