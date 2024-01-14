DEM Parti'de ön seçim tamamlandı
DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği belediye başkan adaylarını belirlemek için yaptığı ön seçimler tamamlandı. On binlerce delegenin oy kullandığı seçimlerin çoğu 2'inci tura kaldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için aday seçimlerine ilişkin çalışmalarına ön seçimle devam etti.
DEM Parti, dün belediye eşbaşkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için aday gösterilecek isimleri belirlemek için dün 10 il ve bağlı birçok ilçede halk oylamasına gitti. Halk oylamasında on binlerce delege oy kullandı.
Birçok kentte seçimler, aday adaylarının yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Bazı kentlerde sayım sabaha kadar devam etti.
Sandık kurulan kentlerde seçimler şöyle sonuçlandı:
- Siirt
Siirt merkezde 5'i kadın 17 aday yarıştı. 9 sandığın kurulduğu seçimlerde ne erkek aday adayları ne de kadın aday adaylarından yüzde 50'inin üzerinde oy alan olmadı. Seçimler ikinci tura kaldı. İl tur seçimlerinde en yüksek oyu alan erkek ve kadın aday adayları şöyle oldu:
Hatice Tay: 340
Safiye Alağaş: 294
Mehmet Kaysi: 301
Mehmet Salim Özalp: 243
- Kurtalan
Siirt’in Kurtalan ilçesinde halk oylaması yapıldı. 5’i kadın 18 isim yarıştı. 3 sandıkta 532 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Belkız Beştaş Epözdemir: 113
Sadiye Aktin: 85
Ali Rıza Bingöl: 198
Ahmet Dayan: 100
Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde bugün saat 10.00'da ikinci tur seçimleri yapılacak.
- Bingöl
Bingöl merkezde bulunan Bingöl Gençlik Merkezi’nde sandıklar kuruldu. 388 delege oy kullandı. Sadece erkek aday adayları yarıştı. 3 ismin yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:
Cuma Karaaslan: 179
Aydın Burçin: 151
Kadın belediye eşbaşkan adayı ise merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
Bingöl Karlıova ilçesinde parti binasında sandık kuruldu. 250 delege oy kullandı. Burada 2 erkek yarıştı. Mehmet Genç, 180 oy alarak birinci oldu. Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
- Elazığ
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde parti binasında kurulan sandıklarda 286 delege oy kullandı. 4 erkek eşbaşkan aday adayı yarıştı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Orhan Ayık: 114
Cafer Uğur: 84
Kadın eşbaşkan aday adaylığına tek bir kadın başvuruda bulundu. Merkezi komisyon tarafından kadın belediye eşbaşkanının belirleneceği öğrenildi.
- Batman
Batman belediye eşbaşkanlığı için 9’u kadın 20’si erkek toplam 29 aday adayı yarıştı. 18 sandıkta 2 bin 410 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Gülistan Sönük: 815
Gurbet Doğan: 437
Mehdi Öztüzün: 691
Ferhat Ataca: 408
Delegeler, bugün bir kez daha sandık başına gidecek.
- Kozluk
Batman’ın Kozluk ilçesinde 326 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Mehmet Raşit Haşimi: 83
Nizam Arzık: 56
Nazime Avcı 105
Hülya Öztekin 107
- Beşiri
Batman’ın Beşiri ilçesinde 6 erkek aday adayı yarıştı. 200 delege oy kullandı. Avukat Mehmet Akif Akın, 89 oy ile seçimlerde en çok oyu alan aday adayı oldu. Kadın eşbaşkan merkezi komisyon tarafından seçilecek.
- Gerçüş
Batman’ın Gerçüş 134 delege oy kullandı. Yılmaz Suphi Aslan, yüzde 50'inin üzerinde oy aldı. Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
- Van
Van büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için 3’ü kadın 12 aday yarıştı. Kadın aday adaylarından Neslihan Şedal, bin 958 oy alarak, 50+1 barajını aştı. Erkek aday adayları arasında ise ikinci tur seçimi yapılacak.
Mustafa Avcı: Bin 374
Abdullah Zeydan: Bin 429
- Gevaş
Van’ın Gevaş ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:
Bedrettin Dinçer: 35
Ruknettin Hakan: 32
Kadın adaylar merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
- Çatak
Van’ın Çatak ilçesinde seçim ikinci tura kaldı.
Reşat Eraslan: 107
Ali Osman Baran: 47
Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği belirtildi.
- Erçiş
Van’ın Erciş ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:
Baran Bilici 301
Şakir Asıl: 123
Güler Temel 191
Menekşe Kızıldere: 176
- İpekyolu
Van’ın İpekyolu ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:
Rojbin Bor: 430
Canan Uzunay: 409
Cevdet Altundağ 321
Şerif Durmaz: 249
- Edremit
Van’ın Edremit ilçesinde gece saatlerinde kadar sayım sürdü. Seçimler ikinci tura kaldı:
Rabia Başak Koç: 163
Özlem Tuci: 144
Cemil Komi: 199
Tahsin Timur: 106
- Başkale
Van’ın Başkale ilçesinde seçim yüzde 50'nin üzerinden oy alan aday adayı olmadığı için ikinci tura kaldı:
Şengül Polat: 115
Gülistan Bozkurt: 66
Fevzi Caner: 119
Mehmet Salih Özdemir: 68
- Tuşba
Van’ın Tuşba ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:
Hanım Akkuş: 220
Serap Güvenç: 80
Ümit Keser: 140
Servet Arslan: 120
- Erzurum
Erzurum Hınıs ilçesinde erkek aday adayları yarıştı. Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek. Seçim ikinci tura kaldı. İlk tur seçim sonuçları şöyle:
Ahmet Tima 53
Naim Demir: 47
- Karayazı
Erzurum’un Karayazı ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı. Sadece erkek aday adaylarının yarıştığı yerde akşam saatlerinde ikinci tur seçimleri de yapıldı. Fuat Tutkun, 129 oyla kazandı.
- Karaçoban
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde seçimler şöyle sonuçlandı:
Kazım Erhan: 60
Halit Uvun: 45
Seçim ikinci tura kaldı. Kadın belediye eşbaşkanı ise komisyon tarafından belirlenecek.
- Tekman
Erzurum'un Tekman ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:
Abdurrahman Sever: 89
Nihat Tek: 34
Kadın adayın komisyon tarafından belirlenecek.
- Hakkari Merkez
Hakkari merkez'de seçimler ikinci tura kaldı. Erkek ve kadın aday adaylarından yüzde 50'nin üzerinde oy alan olmadı:
Viyan Tekçe: 315
Sinem Seven: 248
Şükrü Çallı: 272
Mehmet Sıddık Akış: 240
- Şemdinli
Hakkari’nin Şemdinli) ilçesinde Pêsan Mahallesi’ndeki Pêsan Organizasyon’da halk oylaması yapıldı. Kadın aday adaylarından Nazdar Öpengin, 281 oyla seçildi. Erkek aday adaylarından yüzde 50'nin üzerine çıkan olmadı. Erkek aday adayları arasında ikinci tur seçimi de yapıldı. Naif Eroğuz, 263 oy olarak seçildi.
- Muş
Muş merkezde seçimler ikinci tura kaldı:
Sırrı Söylemez: 204
Mehmet Suat Ertuğrul: 122
Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.
- Bulanık
Muş’un Bulanık ilçesinde kadın aday adaylarından Aryan Doğan, 212 oy alarak seçildi. Erkek adayla arasındaki seçim ikinci tura kaldı:
Arafat Kardağı 89
Abdullah Tokyay: 80
- Malazgirt
Muş’un Malazgirt ilçesinde kadın aday adaylarından Gülistan Özel, 217 oyla, Ahmet Kenan Türker ise 236 oyla seçildi.
- Varto
Muş’un Varto ilçesinde Gıyasettin Aydemir 233 oy, Gülbahar Kaya ise 118 oy alarak ilk turda seçildi.
- Iğdır Merkez
Iğdır merkezde yapılan seçimlerde seçimler ikinci tura kaldı:
Mehmet Nuri Güneş 177
Mehmet Çirka 70
Hüseyin Akçin: 70
Nejla Kul: 200
Evin Serhat: 114
- Tuzluca
Iğdır Tuzluca ilçesinde erkek aday adaylarının yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:
Mustafa Maman: 45
Yılmaz Korkusuz: 43
Kadın eşbaşkan komisyon tarafından belirlenecek.
- Ağrı
Ağrı merkezde kadın aday adaylarından Hazal Aras, 283 oyla ikinci tura kalmadan seçildi. Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:
Maşuk Arpaç: 93
Memet Akkuş: 89
- Doğubeyazıt
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:
Kenan Alkan: 227
Nuri Çelik: 148
Gönül Öztürk: 140
Aygül Aşan: 134
- Patnos
Ağrı’nın Patnos ilçesinde seçimler ikinci tura kaldı:
Rojbin Kartal: 176
Solmaz Özlen: 192
Mir Bedirhan Ayaz: 113
Cabir Tozan: 119
- Diyadin
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde erkek aday adayları yarıştı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Adnan Doğan: 74
Evren Demir: 49
Kadın aday komisyon tarafından belirlenecek.
- Mardin
Mardin’de 5 bin 359 delege oy kullandı. Büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için seçimler ikinci tura kaldı:
Ahmet Türk: 2 bin 540
Azad Yıldırım: 703
Devrim Demir: Bin 788
Gülizar İpek Bilek: Bin 665
- Kızıltepe
Mardin Kızıltepe ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:
Zeyni İpek: 338
Abdlğani Feritoğulları: 302
Hamdiye Bilek Turgay: 524
Selma Özel Asi: 293
- Nusaybin
Mardin’in Nusaybin ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:
Ferhat Kut: 385
Selahattin Ay: 340
Gülistan Duran Altuntaş: 338
Gülbin Şahin: 316
- Savur
Savur ilçesinde seçim ilk turda tamamlandı. Selahattin Önder, 156 oy, Hatice Öncü ise 166 oyla seçildi.
Dargeçit
Dargeçit ilçesinde kadınlarda Asya Gezer seçimi yüzde 50’nin üzerinde oy alarak tamamladı. Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:
İdris Çevik: 60
Aziz Akın: 52
- Derik
Derik ilçesinde kadın aday adaylarından Songül Özbahçeci, 380 oyla seçildi. Erkekler ikinci tura kaldı:
Cengiz Temelli: 172
Servet Demir: 104
- Artuklu
Artuklu ilçesinde kadın aday için ön seçim yapılmadı. Erkek aday adayları arasındaki yarış ikinci tura kaldı:
Mehmet Ali Amak: 218
Seyithan Alkan: 165
- Mazıdağı
Mazıdağı ilçesinde seçim ikinci tura kaldı:
Kudret Uçuk: 205
Medine Aksoy: 77,
Hamdin Demir: 99
Yılmaz Şan: 82
- Şırnak
Şırnak merkezde 740 delegeden 445'i oy kullandı. DEM Parti binasındaki oylamaya 3 erkek aday adayı yarıştı:
Turan Saltan: 331
Sabri Soysal: 76 oy
Osman Cavlak: 38
Adaylardan Turan Saltan, yüzde 50'inin üzerinde oy aldı. Böylece seçimler ilk turda tamamlanmış oldu.
- Silopi
Silopi’de 5’i kadın 18 aday adayı için oy kullanıldı. Bin 128 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Jiyan Ormanlı: 453
Asuman Külter: 236
Renas Nadir Onuk: 225
Selehattin Orak: 218
İkinci tur oylaması bugün Ahmet Kaya Parkı'nda saat 13.00’da başlayacak.
- İdil
DEM Parti İdil İlçe Örgütü binasında yapılan seçimler ikinci tura kaldı. 6 aday adayı yarıştı. 3 sandıkta 377 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
Doğan Adıbelli: 140
Ahmet İdem: 110
- Akdeniz
Mersin’in Akdeniz ilçesinde dün halk oylaması yapıldı. Halk oylaması ikinci tura kaldı:
Mehmet Altuntaş: 307
Hoşyar Sarıyıldız: 271
Nuriye Arslan: 260
Zerife Genç: 157
- Viranşehir
Viranşehir ilçesinde belediye eşbaşkan adaylarını belirlemek için ön seçim yapıldı. 6 sandıkta 645 delege oy kullandı. Kadın ve erkeklerde herhangi bir aday toplam oyların yüzde 50'den fazlasını alamadı. Seçim ikinci tura kaldı:
Hıdır Oktay: 124
Fadıl Mendanlıoğlu: 115
Ruken Baran: 293
Dilan Doğan: 165
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