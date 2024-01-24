Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:03

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan seçildi. Peki, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan kimdir? Abdullah Zeydan kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan 13 Mart 1972, Yüksekova'da doğdu.

Mimar, Şantiye Şefi, Müteahhit olan Zeydan, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2016 milletvekili seçimlerinde Hakkâri milletvekili olarak seçildi.

TBMM'de anayasa eklenen bir madde sonucu geriye dönük dosyalarla ilgili olarak dokunulmazlıkları kaldırılan HDP milletvekilleri ile beraber 4 Kasım 2016 da göz altına alınıp aynı gün tutuklanarak Edirne F tipi kapalı cezaevine gönderildi. "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleriyle bilinen Zeydan, 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkâri eski milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğludur.

ABDULLAH ZEYDAN EVLİ Mİ?

İyi düzeyde Kürtçe bilen Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.