DEM Parti ziyaretlere devam ediyor: Saadet Partisi'nden görüşme sonrası açıklama

Saadet Partisi'nden, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin bugünkü ziyaretlerine ilişkin "Süreç, TBMM bünyesinde bütün partilerin eşit ve adil bir şekilde temsil edildiği bir zeminde yürütülmelidir. Saadet Partisi, akan kanın durmasına, şiddetin son bulmasına, yaşanabilir bir Türkiye’nin inşasına yönelik her türlü çabayı desteklemiş ve desteklemeye devam edecektir" açıklaması yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün DEM Parti heyeti, Genel Başkanımız Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti parti genel merkezimizde ziyaret etmiş, ziyarette 1 Ekim’de başlayan süreç ile ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Görüşmede, AK Parti tarafından önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen 10’uncu Yargı Paketi’nin zamanı ve muhtevası başta olmak üzere süreçle ilgili önemli konular ele alınmıştır.

Saadet Partisi 1 Ekim’den bu yana yürütülen süreci yakından takip etmekte ve bu konudaki endişe ve beklentilerini şeffaf bir şekilde aziz milletimizle paylaşmıştır. Bu çerçevede; terörsüz bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Sürecin yegane mercii Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Süreç, TBMM bünyesinde bütün partilerin eşit ve adil bir şekilde temsil edildiği bir zeminde yürütülmelidir. Şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı ve sürece dahil edilmelidir.

''ADALET BEKLENTİSİ OLAN BÜTÜN KESİMLERİ KAPSAMALI''

TBMM gündemine gelmesi beklenen yargı paketi, sadece sürecin kapsamıyla sınırlandırılmamalı, KHK mağdurları başta olmak üzere, adalet beklentisi olan bütün kesimleri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Geçmiş dönemde yaşanan olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, Terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir hayal kırıklığına dönüşmemesi için tüm taraflar gereken hassasiyet ve özeni göstermelidir.

Türkiye'deki yargı uygulamalarına dair kamuoyu vicdanında oluşan güvensizlik ve endişelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Saadet Partisi, akan kanın durmasına, şiddetin son bulmasına, yaşanabilir bir Türkiye’nin inşasına yönelik her türlü çabayı desteklemiş ve desteklemeye devam edecektir."