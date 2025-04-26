DEM Parti'den İBB'ye yapılan yeni operasyona tepki: Zamanlama siyasi saiklerle yürütüldüğünü gösteriyor

DEM Parti, İBB'ye yönelik bu sabah yapılan ikinci dalga operasyona ilişkin “İBB'ye yönelik başlatılan yeni gözaltı dalgası, gündeme getirilen iddiaların zamanlaması ve kapsamı bu operasyonun siyasi saiklerle yürütüldüğünü göstermektedir'' açıklamasını yaptı.

DEM Parti'den İBB'ye yapılan yeni operasyona tepki: Zamanlama siyasi saiklerle yürütüldüğünü gösteriyor
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ANKA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:13

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik bu sabah yapılan ikinci dalga operasyona ilişkin “İBB'ye yönelik başlatılan yeni gözaltı dalgası, gündeme getirilen iddiaların zamanlaması ve kapsamı bu operasyonun siyasi saiklerle yürütüldüğünü göstermektedir. Genel sekreterlerden daire başkanlarına kadar önemli görevlerdeki isimlerin gözaltına alınması, İstanbul halkının seçilmiş yönetimini işlevsiz bırakma planının bir parçasıdır. Demokrasiye, halkın seçme-seçilme hakkına, sandık iradesine ve seçim hukukuna yönelen bu açık müdahaleleri kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu sabah yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yeni gözaltı dalgası, gündeme getirilen iddiaların zamanlaması ve kapsamı bu operasyonun siyasi saiklerle yürütüldüğünü göstermektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İktidar, İstanbul'un suyunu, toprağını, geleceğini kontrol etmek ve yönetmek için yargıyı bir kez daha araçsallaştırmaktadır. Genel sekreterlerden daire başkanlarına kadar önemli görevlerdeki isimlerin gözaltına alınması, İstanbul halkının seçilmiş yönetimini işlevsiz bırakma planının bir parçasıdır. Demokrasiye, halkın seçme-seçilme hakkına, sandık iradesine ve seçim hukukuna yönelen bu açık müdahaleleri kınıyoruz.”


Etiketler: #ibb #Operasyon #Dem Parti

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