İBB'ye operasyonlarda 2. dalga... Özgür Çelik 'zaman ayarlı' diyerek tepki gösterdi: 'Bu rant hırsı nedir, kimlere sözler verildi?'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:28

Güncelleme: 26.04.2025 - 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik bu sabah yapılan operasyona ilişkin Saraçhane’deki İBB binasında açıklama yaptı.

“Bu bu bir zaman ayarlı operasyon" diyen Çelik, "Anladık iktidar hırsı gözünüzü bürümüş... Tükenmiş iktidarı korumak için elinizden gelen her türlü yalanı, her türlü iftirayla her türlü karalamayı yapıyorsunuz anladık. Ya bu rant hırsı nedir ya? Bu memleket kimlere parsel parsel satıldı ya? Kimlere sözler verildi? Bu ne hırs yani? Dün tebligat yapan adamı bugün gözaltına almak bu neyin hırsı? Kime sözler verildi? Buraların sözü kime verildi” dedi.

“MAMOĞLU'NU GÖZALTINA ALDILAR VE BUNUN TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR MALİYETİ OLDU”

Çelik, şunları söyledi:

“Türkiye gece yarısı operasyonlarına şafak operasyonlarına alıştırılmaya çalışılıyor 30 Ekim'den bu yana. 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan ve bugüne kadar gelen süreçte şafak operasyonlarıyla gece yarısı operasyonlarıyla insanları gözaltına aldılar, tutukladılar bugün yeni bir şey daha görmüş olduk. Operasyonu bir hafta sonu gününe denk getirdiler. Neden hafta sonu gününe denk getirdiler?

Çünkü 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar ve bunun Türkiye'ye büyük bir maliyeti oldu. O gün borsa aşağıya düştü, faiz yükseldi, dolar yükseldi ve Merkez Bankası rezerv satmak zorunda kaldı. O yüzden bugün zaman ayarlı bir operasyonla bu işi cumartesi gününe getirdiler. Niye? Türkiye ekonomisi bu işten etkilenmesin. Bunu niye anlatıyorum bu yargıya, siyasetin müdahalesinin en somut göstergelerinden bir tanesidir.

En somut göstergelerinden. İstanbul'a telefon geliyor. Aman ha bu işi hafta sonu yapın ki dolar etkilenmesin, borsa etkilenmesin, ekonomi bu işten etkilenmesin Ankara'dan telefon geliyor. Bunun başka bir göstergesi yok. Yoksa her zaman hafta içi yapılan bu operasyonlar neden bu sefer hafta sonuna denk getirildi? Bir kere bunun altını çizmek isterim. Zaman ayarlı bir operasyon."

“BELEDİYELERLE HİÇ İLGİSİ OLMAYAN AİLELER GÖZALTINDA”

"Bugün gözaltına alınan şu ana kadar 51 kişi bize ulaşan bilgilere göre. Avukatlarımız ve milletvekillerimiz şu anda buradalar İstanbul Büyükşehir Belediye binası içerisinde genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, avukatlarımız süreci dikkatle takip ediyorlar. 51 kişi gözaltına alındı. Kimler var içinde? Aileler var artık. Yani o kadar gözünü karartmış ki belediyelerle hiç ilgisi olmayan aileler. Murat Ongun'un eşi, Ekrem Bey'in eşinin akrabası abisi. Şimdi ailelere kadar uzanan bir süreç gözünü karartan bir iktidar. Başka kim var? Belediyenin genel sekreter yardımcıları, iştirak şirketlerindeki kilit noktalardaki isimler, önemli görevlerdeki arkadaş.

Kim var başka? İSKİ'nin Genel Müdürü Şafak Başa. Geçen hafta biz Sayın Genel Başkanımızla birlikte Ekrem Başkanı cezaevinde ziyaret ettiğimizde bize bir şey söyledi. Dedi ki İSKİ Genel Müdürü bana geldi ve bana şunu söyledi. Sazlıdere Barajı'nın kenarında Kanal İstanbul projesinin yanında 24 bin konutluk bir projeyi başlatmışlar şirketler girmiş oraya. Sazlıdere Barajı'nı yok edecek bir iş yapıyorlar. Bu konuyu ben dile getireceğim. Lütfen siz de bu konuya dikkat çekin. Biz de genel başkan yardımcılarımızla beraber gittik.

Sazlıdere Barajı'nın kenarında basın açıklaması yaptık. Şafak Başa'da yanımızda dikiliyor. Aynı Şafak Başa İSKİ'nin genel müdürü bakın ne diyor? İSKİ kanal şantiyesine yıkım tebligatı gönderdi kanal şantiyesine İSKİ, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yıkım tebligatı gönderdi. Ne dedi? Sen bu projeyle Sazlıdere Barajı'nı, İstanbul'un su kaynaklarını yok etmek üzeresin. Bunu yapma, ruhsatsız bu yapı bunu yaparsam 25 Mayıs'a kadar zamanın var inşaatı durdur. Yoksa yıkarız burayı. İşte bunun için şu anda İSKİ Genel Müdürü ve İSKİ'de bir bölüm yönetici şu anda gözaltında."

“BU RANT HIRSI NEDİR YA? BU MEMLEKET KİMLERE PARSEL PARSEL SATILDI”

"Hem zaman ayarlı operasyon hem de ya tamam anladık, iktidar hırsı gözünüzü bürümüş. Tükenmiş iktidarı korumak için elinizden gelen her türlü yalanı, her türlü iftirayla her türlü karalamayı yapıyorsunuz anladık. Ya bu rant hırsı nedir ya? Bu rant hırsı nedir ya? Bu memleket kimlere parsel parsel satıldı ya? Kime satıldı parsel parsel bu ülke? Kimlere sözler verildi? Bu ne hırs yani? Dün tebligat gönderen adamı bugün gözaltına almak, bu neyin hırsı?

Kime sözler verildi? Buraların sözü kime verildi? Bu memleket kime satılıyor parsel parsel? Gözaltına alınan 51 kişi içerisinde milletvekili var, eski eski ilçe başkanı var. İBB'yle hiç ilgisi olmayan insanlar. Sosyal medya trolleri tweet atıyorlar. İşte şu kişinin şuyu var, buyu var diye yalanlar, iftiralar, yandaş kanallarda yalanlar, iftiralar. Birtakım kişiler çıkıp orada birtakım dedikodular gönderiyor. Dedikoduyla, iftirayla, yalanla insanların ailelerini, insanları gözaltına alıyorlar."

“MUHTAÇLAŞTIRMA POLİTİKASI ÇÖKTÜ”

"Ne yapmak istiyorlar? 31 Mart’ta CHP 412 belediye kazandı. 31 Mart’tan beri belediyelerle toplumun arasındaki bağı kopartmaya çalışıyorlar. Şimdi 23 yıl boyunca Türkiye'yi muhtaçlaştırma politikasıyla yönettiler. Vatandaşı bir kuru ekmeğe muhtaç bırak, elindeki belediyelerle küçük küçük sosyal yardımlar yap, kendine bağımlı hale getir, bu şekilde iktidarını sürdür. 2019’da büyük şehirleri kaybettiler. 2024’te 412 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Türkiye nüfusunun büyük bölümünü CHP'li belediyeler yönetiyor.

Muhtaçlaştırma politikası çöktü. ‘Biz belediyeler yoluyla vatandaşa dokunamıyoruz, CHP dokunuyor.’ Neyle dokunuyor? Kent lokantasıyla dokunuyor. Kreşlerle, yurtlarla, anne kartlarla, sosyal desteklerle dokunuyor. Burslarla dokunuyor öğrenciye. 31 Mart'tan sonra tasarruf tedbirleri genelgesi CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirdi. İller Bankası'ndan gelen paydan kesinti, her ay belediyelere gelen paranın yüzde 40-50’ını kesiyorlar. Maaş ödeyemez hale getirmeye çalışıyorlar. Hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen belediyeler emekli evi açıyor, yeşil alanlar, parklar yapıyor. Buna rağmen kent lokantaları açıyor. Ve şimdi de en kilit noktada görev yapan insanlar gözaltında."

RANT HIRSI, İFTİRA, KARALAMA...

"İSKİ, İstanbul'un en önemli kurumu. En kilit noktadaki insanları gözaltına alarak belediyeyle toplum arasındaki bağı koparma çabasındalar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek. Erken seçim sandığı gelecek ve gidecekler. Rant hırsıyla, iftirayla, yalanla, karalamayla."

"BİLİYORLAR Kİ İLK SEÇİMDE YENİLECEKLER"

"Bir tane daha örnek vereyim. Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın ‘Şişli'nin Kanal İstanbul'udur’ dediği rant projelerini durdurduğu için şu anda Silivri zindanında. Gelen kayyum ne yaptı peki? Rant projelerinin devamına karar verdi. Tükenmiş iktidarı sürdürme hırsı, gözünü rant bürümüş bir iktidar var. Toplumun gerçek gündemlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Kendilerine göre rakip belirlemeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Niye? 3 kere yendi onları.

Şimdi biliyorlar ki ilk seçimde Türkiye'de yenilecekler. Şimdi onu cezaevine koydular. Toplum kabul etmedi. Toplum ikna olmadı. Toplumun yüzde 70’i İmamoğlu'nun cezaevinde oluşunu yanlış bir karar olarak görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ölçtürüyordur. Biz de ölçtürüyoruz. Cumhur İttifakı'na oy verenlerin yüzde 30’u ‘bu karar yanlış’ diyor. Sokakta vatandaş bizim önümüzü çeviriyor.

Diyor ki; ‘ AK Parti'ye MHP'ye oy veren birisiyim, İmamoğlu'nun cezaevinde olması yanlış.’ Toplumu ikna edemedikleri için şimdi bu dosyayı nasıl genişletiriz, nasıl iftiralarla, yalanlarla karalamalarla toplumu razı ederiz, ikna ederiz İmamoğlu'nun cezaevinde oluşuna. Amaçları; bu dosyayı genişletme çabası. Yeni yeni insanların gözaltına alınmasının amacı da bu. Ama toplum gerçekleri biliyor. Toplum bu işlere kesinlikle fırsat vermeyecek. Erken seçim sandığı gelecek. İmamoğlu çıkacak. Bu kötü akıl gidecek Türkiye'de.”

ÖZEL, İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Çelik, “Özgür Özel İstanbul’a gelecek mi” sorusu üzerine şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün üç ayrı telefon konuşması yaptık. Sayın Genel Başkan şu anda Mersin'deki mitinge gidiyor. Mersin'de mitingi gerçekleştirecek ve en kısa sürede en kısa sürede yarın olur öbür gün olur, İstanbul'a gelecek. Ama biz buradayız. Şu anda partimizin genel başkan yardımcıları burada, milletvekillerimiz, avukatlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız hepimiz buradayız. Genel başkanımız da en kısa sürede İstanbul'a gelecektir.”