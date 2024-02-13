DEM Parti'den iktidar ve muhalefete çağrı: 'Kürt sorunu konusunda varsa bir iradeniz ortaya koyun'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:21

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VARSA BİR İRADENİZ ORTAYA KOYUN"

"İstanbul eş başkan adaylarımızı açıkladık. Sayın Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni arkadaşlarımız" hatırlatmasında bulunan Bakırhan, "Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atıyor. Her iki arkadaşımızda öylesine İstanbul'da aday olarak gösterilmediler. Birisi Terzi Fikri'nin geleneğinden geliyor. Diğeri Edip Solmaz'ların geleneğinden geliyor... Bir kez daha iktidara ve muhalefete çağrı yapıyoruz, buyurun Kürt sorununun çözümü konusunda varsa bir iradeniz ortaya koyun ortaklaşalım" dedi.

"HALKIN GERÇEK SORUNLARI UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Basın yayın organlarını takip ettiğimizde yerel seçimlerle birlikte sadece sanki DEM Parti'si seçime girecekmiş gibi tartışmalar yürütülüyor" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Evet gayet normal, gerçekten yerel seçimlerde ana muhalefet partisi olmaya aday bir partiyiz. Yerel seçimlerde kilit konumdayız. Allah'ın her günü televizyonlarda farklı mecralarda her ağzını açan DEM Parti'den bahsedip DEM Parti'nin bağımsız ve demokratik tercihlerinin sorgulamaya kalkıyorlar. Bize ayar vermeye çalışıyorlar. Çizgi belirlemeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki biz halkın işaret ettiği yolda yıllardır yürüyoruz. DEM Parti'yi siyasi parti yerine oy deposu olarak görenler bugün bir kez daha DEM Parti'nin yolunu üçüncü yolu, neden kararlılıkla savunduğumuzu anlatmaya çalışacağız. 31 Martta Türkiye'yi DEM'in renkleriyle boyayacağız.

Türkiye'de başrolünde muhalefet ve iktidarın bulunduğu bir oyun oynanıyor. Halkın gerçek sorunları unutturulmaya çalışılıyor... Halk bayat ekmek kuyruğunda yaşam mücadelesi veriyor. Gençler göç yollarında gelecek arıyorlar. Emekliler her gün başını yastığa aç koyuyorlar..."

"TATLI SU MUHALİFLERİNİN GÜNDEMİ FARKLI"

6 Şubat depreminin birinci yılında dört şehri ziyaret ettiklerini belirten Bakırhan, "Deprem bölgesinde hala cenazelerini arayan insanlarımızla karşılaştık. Sanki depremin ilk günü gibi bir tabloyla karşılaştık. Diğer taraftan ülkenin gündemi seçimken kendine muhalif diyen ama iktidara hizmet etmekten elini güçlendirmekten başka işe yaramayan tatlı su muhaliflerinin bir gün bu depremzedelerde, deprem bölgelerinden açlıktan yoksulluktan bahsettiklerini göremezsiniz onların gündemi farklı..." dedi.

“YATIYORLAR, KALKIYORLAR DEM PARTİ'YE ROTA ÇİZMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

* Bunların tek derdi var. Siyaseti dizayn ederek rant ve çıkar sağlamaktır. Bunlara karşı iki laf söylemeyen sözde muhalif özde yandaş yazarlar yatıp kalkıp DEM Parti'ye ve Kürt halkına hakaret ediyorlar. Kürt halkının meşru temsilcileri rehin alınıyor belediyelerine kayyum atanıyor ama yine de kimseden çıt yok... Diyorlar ki 'oy hakkınız var ama istediğimiz adaya verin.' Hükümet cephesi de diyor ki 'Kürtsünüz ama hakkınız yok.' İşte bu sömürgeci aklı reddediyoruz...

* Maaşlarını zengin kulüplerinden alanlar, parti genel merkezlerinden ve plazalardan dışarı çıkmayanlar yatıyorlar, kalkıyorlar Kürt halkına DEM Parti'ye rota çizmeye çalışıyorlar... Biz seçimde de kendi gücümüze yeterliliğimize güveniyoruz. Bunu sorgulamak kimsenin haddi değildir... İşin ilginç noktası aday çıkarsak, 'Bir yerlerden talimat aldılar' diyorlar. Aday çıkarmasak yine 'bir yerlerden talimat aldı' diyorlar. Oysa gerçeği bizden daha iyi biliyorlar. Biz talimatları sırça köşklerden değil, müteahhitlerden değil, halklarımızdan alırız.

"İKTİDARA VE MUHALEFETE ÇAĞRI YAPIYORUZ, ORTAKLAŞALIM"

* İstanbul eş başkan adaylarımızı açıkladık. Sayın Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni arkadaşlarımız. Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atıyor. Her iki arkadaşımızda öylesine İstanbul'da aday olarak gösterilmediler. Birisi Terzi Fikri'nin geleneğinden geliyor. Diğeri Edip Solmaz'ların geleneğinden geliyor...

* Söz konusu Kürt sorununun çözümü olunca biz herkesle görüşürüz. Kürt sorunu seçimlerden önemlidir. Makamlardan, belediyelerden önemlidir. Kürt sorununu çözmek isteyen iradenin önünde engel değil destek olmaya her zaman açığız. Aday açıklamamızı da kimse pazarlık gibi algılamasın. Bu, ödenen bedellere hakarettir. Biz değer siyaseti yapıyoruz. Hem iktidara hem muhalefete çağrı yapıyoruz. Varsa bir iradeniz ortaya koyun ortaklaşalım.