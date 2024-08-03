DEM Partili Ali Bozan'a 'yumruk' atan Adil Karaismailoğlu, utanç görüntülerini böyle savundu: 'Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor'
Meclis Genel Kurulu’nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu olayla ilgili bugün ilk kez konuştu. Karaismailoğlu, sabrın bir sınırı olduğunu belirterek bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerektiğini söyledi.
TBMM Genel Kurulu’nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu.
Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı.
TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.
"BAZILARINA HAK ETTİĞİ DİLDEN KONUŞMAK GEREKİYOR"
“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.
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