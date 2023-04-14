Adil Karaismailoğlu yeni hızlı tren projesini duyurdu: 1.5 saate düşecek!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:33

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arası ulaşımın süper hızlı trenle yeni bir çağ atlayacağını belirterek, “Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek” ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında Ankara İstanbul arasında yeni bir tren hattı planlandığını aktardı.

"SAATTE 350 KM HIZI OLACAK"

Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak.

Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz.”

Karaismailoğlu, “Ülkemizin hedefleri büyük. Onun için daha büyük projelere imzalar atacağız. Onların da şimdiden planlamasını yaptık. Mega projelerimizle ekonomimizi, istihdamımızı, sanayimizi ve ihracatımızı dün olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Milletçe el ele, omuz omuza olacağız” ifadelerini kullandı.