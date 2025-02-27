DEM Parti'nin açıklaması beklenirken, kulisler hareketlendi: 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:45

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısında bulunmasının ardından başlayan İmralı görüşmelerinde sona gelinmek üzere.

CNN Türk, Öcalan'ın bugün yapması beklenen açıklamaya ulaştıklarını ve bu açıklamada "PKK'nın silahlı mücadeleyi sürdürmesinin anlamının kalmadığının" vurgulanacağını duyurdu.

Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesiyle başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti.

GÖZLER SAAT 17.00'DE

İktidar temsilcileri, Öcalan’dan silahların koşulsuz bırakılmasına yönelik bir çağrı yapılmasını beklerken, DEM Parti kanadından da sürece olumlu yaklaşım geldi.

Son dönemde, Öcalan’ın videolu bir mesajla açıklama yapacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı.

Bugün DEM Parti heyetinin 7 kişiyle gerçekleştireceği 3. İmralı ziyareti sonrasında saat 17.00'de kapsamlı bir açıklama yapılması planlanıyor.

ÖCALAN, HEYETE AÇIKLAMA VERECEK

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, elde ettiği bilgilere dayanarak, Öcalan’ın 7 kişilik heyete vereceği açıklamada PKK'nın kuruluş gerekçeleri ve silahlı mücadelenin neden başladığına değinileceğini belirtti.

Canova, şu açıklamalarda bulundu:

"Öcalan'ın açıklamasında öncelikle PKK'nın kuruluşunu anlatması silahlı mücadele gerekçesinin anti demokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması vb. gibi nedenlere başlatıldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Ardından da gelinen noktada demokratik açılımlar, atılan adımlar ve elbette jeopolitik gelişmeler nedeni ile PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını vurgulaması söz konusu."

"FESİH KARARI ALACAK GİBİ DURUYOR"

"Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor aynı zamanda Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt ele başı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor.

Karşılığında ne verilecek, bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. İmralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor."