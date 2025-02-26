Öcalan’ın açıklaması görüntülü mü olacak? Adalet Bakanı Tunç’tan net açıklama!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 19:30

Güncelleme: 26.02.2025 - 19:30

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da yapılacak üçüncü görüşme için başvurusuna onay verdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada da yarın üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı'ya gideceği, heyette, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'un yer alacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Heyetteki Dem Partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabi o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin. Tabi ki sonrasında bir gelişme olabilir" diye konuştu.

"VİDEO İLE GÖRÜŞME MEVZUATA UYGUN DEĞİL"

Görüntülü çağrı tartışmalarına ilişkin Bakan Tunç, "Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" ifadeleri kullandı.

MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" dedi.