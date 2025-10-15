DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Müsavat Dervişoğlu'na: 'Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız'

İYİ Parti ile Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) arasında 'süreç' tartışması üzerinden başlayan gerilimin düzeyi giderek yükseliyor.

Dün Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmanın ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında ağır sözlerle hedef aldığı DEM Parti'den yanıt geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, X hesabı üzerinden İYİ Parti ve Dervişoğlu'nu etiketleyerek verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz.

Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız.

Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız.

Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız.

Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor.

Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve demokrasiyi size rağmen getireceğiz."

DERVİŞOĞLU NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin bugünkü grup toplantısında, DEM Parti'yi ağır sözlerle eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiç sanki teröre bulaşmamışlar. Siz terör örgütünün uzantısısınız! En az onlar kadar da alçaksınız, satılıksınız. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, zihinleri kan, sözleri ihanet, ikametleri Kandil, pusulası da İmralı’dır bu alçakların. Sorsanız, '50 yıllık katliamları için demokrasi yaptı, uyuşturucu ticaretinden kazandığımız parayı da barış için harcadık' diyecekler neredeyse."