Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi yine 'sır' oldu

20.02.2026 10:06:00
Haber Merkezi
Ziraat Bankası’nın Yıldırım Demirören’e kullandırdığı öne sürülen 800 milyon dolarlık krediye yönelik soru önergesi, “Banka ve müşteri sırrı” denilerek bir kez daha geçiştirildi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, “Bir medya grubunun satın alımı için” Ziraat Bankası’nca kullandırıldığı öne sürülen 800 milyon dolarlık krediyi 8 Ocak’ta TBMM gündemine taşımıştı. Demirören Grubu’na kullandırıldığı belirtilen krediyle ilgili Emre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. 

Emre’nin önergesinde, 800 milyon dolarlık kredinin yıllar içinde defalarca yapılandırıldığı ve nihai vadenin 2036’ya kadar uzatıldığı vurgulandı. Önergede öte yandan, borç bakiyesinin önemli ölçüde arttığı da belirtildi.

GÜNCEL BAKİYE NEDİR?

CHP’li Emre önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

  • Söz konusu kredinin satın alma kredisi ve işletme sermayesi kredisi olarak kullandırıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise her bir kredi için vade, faiz türü, oranı ve geri ödeme planı nelerdir?
  • Yanıt tarihi itibarıyla güncel bakiye nedir?
  • Bu kredi için bugüne kadar kaç defa yeniden yapılandırma yapılmıştır? Her bir yapılandırmanın tarihi, yetkili karar ve onay süreçleri ve yapılandırma sonucunda değişen temel koşullar nelerdir?
  • Söz konusu kredi kapsamında bugüne kadar tahsil edilen toplam tutar ne kadardır? Tahsilatın yıllara göre dağılımı nedir?

"BANKA VE MÜŞTERİ SIRRI"

BirGün'ün aktardığına göre, önergeye yanıt, 18 Şubat’ta geldi. Bakan Şimşek imzalı yanıtta, Ziraat Bankası’nın sorulara yönelik açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, Demirören Grubu’na kullandırıldığı öne sürülen krediye bir kez daha, “Ticari sır” gerekçesiyle sır perdesi çekildi. Emre’ye gönderilen önerge yanıtında, şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuya açıklanan Ziraat Bankası finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73’üncü maddesi kapsamında banka/müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.”

 

