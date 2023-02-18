Özgür Demirtaş: Sosyal medyaya girmem doktorlarım tarafından yasaklandı
Ekonomist Özgür Demirtaş, bir süredir Twitter'da aktif olmamasının nedenini açıkladı. "Beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim" diyen Demirtaş, doktorlarının sosyal medyaya girmesini yasakladığını söyledi.
Prof. Dr. Güner Sönmez'in, "Sayın Özgür Demirtaş'tan 5 gündür hiç ses yok. En son, hepimiz gibi çok üzgün olduğunu ve biraz göğsünün sıkıştığını yazmıştı. İnşallah iyidir" paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Hocam, Beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 gün kadar çok kötü oldum. Aslında hala da sosyal medyaya girmem doktorlarım tarafından yasak, ama yasağı delip yazmak istedim. İyi ki siz ve aşağıda bu güzel mesajı yazan takipçilerim var. Çok şanslıyım."
Sevgili Hocam,— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 18, 2023
Beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 gün kadar çok kötü oldum. Aslında hala da sosyal medyaya girmem doktorlarım tarafından yasak, ama yasağı delip yazmak istedim. İyi ki siz ve aşağıda bu güzel mesajı yazan takipçilerim var. Çok şanslıyım.
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