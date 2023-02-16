Selahattin Demirtaş'tan sesli mesaj: El ele verip bu enkazın altından beraberce çıkacağız

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:58

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 36 bin 187 yurttaş yaşamın yaşamını yitirdiği depremlerde 11. güne girilirken, dayanışma ve destek mesajları da paylaşılmaya devam ediliyor.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Demirtaş’ın depremlere ilişkin yaptığı açıklamanın ses kaydını, “Selahattin’den mesaj var” ifadesiyle paylaştı.

"YÖNETİM REZALETİNİ GÜNLERCE KONUŞSAK YİNE DE EKSİK KALIR"

Yönetim eksikliğinin günlerce konuşulabileceğini, ancak şimdi dayanışmayı ve yardımlaşmayı sürdürmenin vakti olduğunu vurgulayan Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Herkese, hepimize büyük geçmişler olsun diyeceğim ama bu acıların öyle kolay geçmesi mümkün değil. Enkaz altında insanlarımız canlı ya da cansız halen çıkarılmaya beklerken sözlerime dikkat ederek konuşuyorum.

Doğrusu kendimi zor tutuyorum. Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan yönetim rezaletini günlerce konuşsak yine de eksik kalır. Fakat şu anda acilen sürdürmemiz gereken bir şey var. O da dayanışmayı ve yardımlaşmayı kesmemek, sürekli büyütmek. Bunca tarifsiz acının içinde içimi ısıtan bir şey var ki kimin kim olduğuna bakmadan herkesin birbirini insan olarak görüp milyonlarca kişinin yardım için seferber olmasıdır. Umut tam da buradadır işte.

"DAYANIŞMA GÖSTEREN HERKESE MİNNET DUYMAMIZ GEREKİR"

Birbirimize sarılıp, el ele verip bu enkazın altından beraberce çıkacağız. Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep, Diyarbakır, Urfa, Kilis, Osmaniye, Adana’ya kadar ağır travma ve büyük yıkım yaşayan halkımıza tüm kalbimle selam, sevgi, saygılarımı iletiyorum. Günlerdir acılar içinde onların mücadelesini izliyor ve dua ediyorum. Kalbim deprem bölgesindeki halkımızla, elinden geleni yapanlarla birlikte atıyor.

Bu arada sessizce köy köy dolaşıp yardım organize eden, malzeme dağıtan bütün gönüllülere, özellikle HDP’li partili arkadaşlarıma, sanatçılara, belediyelere, meslek odalarına, sendikalara da selam gönderiyorum. Hepsini yürekten kutluyorum. Büyük bir dayanışma gösteren ayrımsız herkese minnet duymamız gerekir.

"ÖZGÜRLÜK HEPİMİZ İÇİN HER ZAMANKİNDEN YAKINDIR"

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yardıma koşan kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm gönüllülere, karşısındakinin siyasi görüşüne bakmadan elini uzatan ülkemizin güzel insanlarına, umutlarımızı diri tuttukları için teşekkür ediyorum. Kimse merak etmesin. Devran hiç durmadı, halen dönüyor. Hiç kimseden de korkmayın. Özgürlük hepimiz için her zamankinden yakındır. Yılmadan, yorulmadan, dayanışmaya, kötülüğe karşı mücadele etmeye devam edelim. Elbet, refaha, düze çıkacağımız günler de gelecek. Allah büyüktür."