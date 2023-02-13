Selahattin Demirtaş'tan 'linç' tepkisi: 'Hem ağır suç hem çok tehlikeli...'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:43

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:41

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili art arda paylaşımlarda bulundu.

"LÜTFEN SABIRLI VE SAKİN OLUN"

Demirtaş, "Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Bunlar hem ağır suç hem de çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun" dedi.

Selahattin Demirtaş, yardım ve dayanışmaların ihtiyaç listesine göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Daha aylarca ihtiyaçlar olacak. Depremzede kardeşlerimiz kendilerini bir an bile yalnız hissetmemeliler" dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün felaketin 8. günü, halen enkazdan insanlarımızın canlı çıkma umudu var. Kurtarma çalışmalarına katılan herkese başarılar diliyorum. Gerçekten de fedakarca, zorluklar içinde kutsal bir iş yapıyorlar.

Yardımları ve dayanışmayı, ihtiyaç listelerini dikkate alarak sürdürelim lütfen. Daha aylarca ihtiyaçlar olacak. Depremzede kardeşlerimiz kendilerini bir an bile yalnız hissetmemeliler. Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Bunlar hem ağır suç hem de çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun.

Ne kadar büyük bir dayanışma ruhu ortaya çıkardığınızı görüyorsunuz. Bunun bozulmasını kabul etmeyin. Bu zor günlerin acısını ancak paylaşarak azaltabiliriz. Yaralarımızı da el ele vererek sarabiliriz."