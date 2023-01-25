Selahattin Demirtaş'tan 'Uykusuz' paylaşımı
Mizah dergisi Uykusuz, bugün çıkan son sayısıyla yayın hayatına veda etti. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uykusuz'un kapanmasına üzüldüm. Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor" dedi.
2007 yılında yayın hayatına başlayan haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, okuyucularına veda etti.
Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.
Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, derginin paylaşımını alıntılayarak, şu mesajı yazdı:
"Uykusuz'un kapanmasına üzüldüm. Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor. Umarım #Uykusuz'un yeniden yayımlanabileceği koşulları sağlamayı, hep birlikte başarırız."
Uykusuz'un kapanmasına üzüldüm. Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 25, 2023
Umarım #Uykusuz'un yeniden yayımlanabileceği koşulları sağlamayı, hep birlikte başarırız. https://t.co/e6BvrEYZGm
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