Demirtaş'ın formülü: 'Muhalefete kesinlikle kazandıracak...'

03 Ocak 2023 Salı, 09:26

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yakında kampanyaların başlayacağını, adayların sahaya çıkacağını ve kıyasıya bir rekabetin hem tarafı hem tanığı olunacağını söyleyen Demirtaş "Yeni yıl büyük değişim" başlıklı T24'deki yazısında, "Seçim yarışı eşit koşullarda olmayacak. İktidar, elindeki tüm olanakları orantısız ve haksız bir şekilde kullanacak" dedi.

"Aklımızın, hayalimizin alamayacağı kirli ve ürkütücü yöntemleri devreye sokacaklar" diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni kayyımlar, yeni tutuklamalar, HDP'ye kapatma, şiddet, medyaya baskı, Suriye'ye kara operasyonu, bizim yargılandığımız Kobani Davasında astronomik cezalar, sandık hileleri…

'HER ŞEYİ YAPARLAR'

Başka olasılıklardan söz etmek bile istemiyorum ama olabilir. Saltanatlarını kaybetmemek, suç iktidarlarını yitirmemek için her şeyi yaparlar.

Elbette karamsarlık yaymak istemiyorum. Öte yandan gerçekçi olmak zorundayız. Lay lay lom bir seçim süreci yaşatmayacaklar bize. "Battı balık yan gider" diyerek suçlarına yeni suçlar eklemekten hiç çekinmeyecekler.

Gelecek yüz yılımızı satın alabilmek için piyasayı paraya boğacaklar. Rusya'dan, Arap ülkelerinin yönetimlerinden alacakları borç paraları vatandaşın cebine dolduracak, göz boyamaya çalışacaklar."

'ORTAK ADAYDA BİRLEŞİLMEZSE TRAJEDİ OLUR'

Muhalefet bir bütün olarak bu zorlu süreci göğüsleyecek ve demokratik zaferi halka armağan edebilecek mi, göreceğiz.

Demirtaş, halkın gözünün kulağının muhalefette olacağına dikkat çektiği yazısında "Seçimde neyin oylanacağını son derece sade spotlarla halka hatırlatmak, sokağı ve meydanları her an sıcak ve diri tutmak, birlikte hareket etmek ve sandığı korumak muhalefete kesinlikle kazandıracak" ifadesini kullandı.

Demirtaş yazısıının devamında şunları kaydetti:

"İktidar ne yaparsa yapsın, hangi hilelere başvurursa vursun halk kararını vermiş durumdadır. Muhalefete düşense halkın bu kararını birliktelik ve kararlılıkla değişim gücüne dönüştürmektir. Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur."