Son Dakika... Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 'İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran fail yakalandı'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:52

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."