Son Dakika... Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 'İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran fail yakalandı'
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen şahsın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığını paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."
Türk Polisi yakalar??— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.
Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda
bulunurken dikkatli olmaları gerekir.
Bizim görevimiz yakalamak.
Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.
Mahcup olursunuz.
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