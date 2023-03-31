İyi Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleşti, konuya dair Taylan Yıldız Cumhuriyet'e konuştu
İYİ Parti'nin İstanbul-Merter'de bulunan il başkanlığına sabah saatlerine karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Taylan Yıldız, "Seçime Bir buçuk aydan az bir süre kaldı, bunların hepsi geçecek" dedi.
İYİ Parti'nin İstanbul-Merter'de bulunan il başkanlığına sabah saatlerine karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıya ilişkin il başkanlığı önünde açıklama yapan Akşener, "Korkmuyorum" dedi. Millet İttifakı'ndan Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak ve Ahmet Davutoğlu, saldırının gerçekleştiği il başkanlığına ziyarette bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelik, "Beni kendinle uğraştırma" sözlerinin ardından yaşanan saldırı, iktidara yönelik tepkilere sebep oldu. Saldırının ardından Erdoğan ve Bahçeli'den herhangi bir açıklama gelmedi. Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Saldırıya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan İYİ Partili Taylan Yıldız, "Bu sadece İYİ Parti'ye değil Türkiye'nin demokratik yürüyüşüne çok büyük bir saldırıdır. Bu iktidara karşı konuşan, konuşmaya çalışan herkese yönelik bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanları esefle kınıyoruz. Ancak bu saldırının arkasında duranları, azmettirenleri ve saldırganın yakalanmasını engelleyenleri de esefle kınıyoruz. Seçime Bir buçuk aydan az bir süre kaldı, bunların hepsi geçecek" ifadelerini kullandı.
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