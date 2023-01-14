Alpay Özalan'dan Demirtaş'a yanıt
AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kendisine 'trol başı' diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz" yanıtını verdi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ortaya koyduğu "Ebabil Harekatı" isimli iktidar destekçisi ağla ilgili ifşaat üzerine bir uyarı yaparak “Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir. Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim.” ifadelerini kullanmıştı.
AKP'li Özalan, Demirtaş'ın paylaşımını şahsi sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi. Demirtaş'a "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı?" diye seslenen Özalan, "Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et!" söyleminde bulundu.
Özalan paylaşımında şöyle yazdı:
"Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz. Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et! Selahattin Demirtaş denilen sarı torbaların başı, tweetlerimi beğenenleri ve paylaşanları CHP ve İyi Parti'yle birlikte yargılayacaklarını söylemiş. Bir diyeceğiniz var mı?"
Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz.— Alpay Özalan ???? (@alpayozalan35) January 13, 2023
Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et! https://t.co/pVQikk4Jqu
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün “Çok gizli” dediği dosyayı 12 Ocak’ta açıklamıştı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti.
Özel, Ebabil Harekatı’yla ilgili “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler" demişti.
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