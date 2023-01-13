Selahattin Demirtaş'tan 'Soylu' ve 'Özalan' uyarısı: Herkes iyi düşünsün

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:35

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:40

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ortaya koyduğu "Ebabil Harekatı" isimli iktidar destekçisi ağla ilgili ifşaat üzerine bir uyarı yaptı.

Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabında şunları yazdı:

“Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir. Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün “Çok gizli” dediği dosyayı 12 Ocak’ta açıklamıştı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti.

Özel, Ebabil Harekatı’yla ilgili “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler" demişti.