Demokrasinin kalbi İstanbul
İBB Başkanı İmamoğlu, ‘Ortadoğu’ya ilham kaynağı olduk’ dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Nisan’da mazbatasını almasının ardından dün Saraçhane’deki İBB’deki çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek 2024-2029 döneminin ilk mesai gününe başladı.
Çalışma arkadaşlarına seslenen İmamoğlu, “31 Mart 2024, Türkiye’deki demokratik erozyonun bittiği, demokrasinin tekrar şahlanmaya başladığı bir tarihtir” dedi. İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bugün ‘Demokrasinin kalbi dünyada nerede atıyor’ diye sorarlarsa, ben söyleyeyim, ‘İstanbul’da atıyor’. Müslüman kardeşlerimizin baskıcı rejimler altında yaşadığı noktalarda, İstanbul ilham kaynağıdır. İstanbul, dünya şehirlerinde yeniden demokrasi yolunda izlenen lider şehir olmuştur. Bir yandan Batı demokrasilerinin ışığı olduk. Özgürlüğe ve eşitliğe hasret kalan Müslüman toplumlara rehber olmuştur.”
Beykoz ve Gaziosmanpaşa’da tüm
sandıkların yeniden sayım kararını da eleştiren
İmamoğlu, “Telaşınız ne? Süreci
uzattıkça uzatıyorsunuz. Haksızlık
yapıyorsunuz. Bunun bedeli daha ağır
yerlere gidiyor” şeklinde konuştu.
İmamoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Bir cumhurbaşkanı, 17 bakanla
seçim yürüttüler. Para dağıttılar,
seçmen kaldırdılar. Vatandaşa
verilen sosyal desteklerle alay eden o kibirli
anlayış bu seçimle mahkûm olmuştur.
Vatandaşla inatlaşmaktan kesinlikle
vazgeçmelerini diliyorum.” Bu
seçimin aynı zamanda Kanal
İstanbul için hayati bir
referandum olduğuna da
vurgu yapan İmamoğlu,
“Beton kanal tarihin tozlu
rafına kalktı” dedi.
KAHRAMAN'A SELAM
mamoğlu, Gezi davası
tutuklusu Tayfun Kahraman’a
da selam göndererek “İstanbul
aynı zamanda adaletin de şehri olacak.
Başta yol arkadaşım Tayfun Kahraman
olmak üzere son yıllarda adaletsizliğe
uğramış ve haksız yere cezaevinde tutulan
tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde
olacağız” ifadesini kullandı.
KIRIK SANDALYE VERMESİNLER
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’un geleceğini
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la
görüşmeye hazır olduğunu
söyledi. İmamoğlu, “Sandalye kırık olmasın
yeter” dedi.
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