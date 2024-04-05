Demokrasinin kalbi İstanbul

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Nisan’da mazbatasını almasının ardından dün Saraçhane’deki İBB’deki çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek 2024-2029 döneminin ilk mesai gününe başladı.

Çalışma arkadaşlarına seslenen İmamoğlu, “31 Mart 2024, Türkiye’deki demokratik erozyonun bittiği, demokrasinin tekrar şahlanmaya başladığı bir tarihtir” dedi. İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bugün ‘Demokrasinin kalbi dünyada nerede atıyor’ diye sorarlarsa, ben söyleyeyim, ‘İstanbul’da atıyor’. Müslüman kardeşlerimizin baskıcı rejimler altında yaşadığı noktalarda, İstanbul ilham kaynağıdır. İstanbul, dünya şehirlerinde yeniden demokrasi yolunda izlenen lider şehir olmuştur. Bir yandan Batı demokrasilerinin ışığı olduk. Özgürlüğe ve eşitliğe hasret kalan Müslüman toplumlara rehber olmuştur.”

Beykoz ve Gaziosmanpaşa’da tüm sandıkların yeniden sayım kararını da eleştiren İmamoğlu, “Telaşınız ne? Süreci uzattıkça uzatıyorsunuz. Haksızlık yapıyorsunuz. Bunun bedeli daha ağır yerlere gidiyor” şeklinde konuştu. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bir cumhurbaşkanı, 17 bakanla seçim yürüttüler. Para dağıttılar, seçmen kaldırdılar. Vatandaşa verilen sosyal desteklerle alay eden o kibirli anlayış bu seçimle mahkûm olmuştur. Vatandaşla inatlaşmaktan kesinlikle vazgeçmelerini diliyorum.” Bu seçimin aynı zamanda Kanal İstanbul için hayati bir referandum olduğuna da vurgu yapan İmamoğlu, “Beton kanal tarihin tozlu rafına kalktı” dedi.



KAHRAMAN'A SELAM

mamoğlu, Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’a da selam göndererek “İstanbul aynı zamanda adaletin de şehri olacak. Başta yol arkadaşım Tayfun Kahraman olmak üzere son yıllarda adaletsizliğe uğramış ve haksız yere cezaevinde tutulan tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde olacağız” ifadesini kullandı.



KIRIK SANDALYE VERMESİNLER

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’un geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Sandalye kırık olmasın yeter” dedi.

