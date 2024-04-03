İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Çağlayan'da 'Van' mesajı verdi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 17:20

Yerel seçimlerde en yakın rakibi AKP'li Murat Kurum'a fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na üçüncü kez seçilen İBB Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde saat 16.00'da teşekkür konuşması yaptı.

"BANA VERİLEN MAZBATANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumluluklarına dair… Bu bağlamda bugün burada şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadım bir kentin seçim sonrasına değer katan bir ortamın hazırlanmasına teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.

Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Allah mahçup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz.

Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur."

ÇAĞLAYAN'DA KALABALIĞA SESLENDİ: 'ÇOK ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

İmamoğlu daha sonra kutlama için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan kalabalığa seslendi:

"Demokratik tercihlerini kullanan herkese teşekkür ederim. Yine halkın parasını halk için kullanarak, bu şehrin çocukları mutlu olsun diye çok çalışacağıma söz veriyorum. İstanbul'un buluşma yerlerinde, parklarında insanlar kardeşliği hissedecek ve bu şehirden keyif alacak. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'u dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz.

Umarım ki seçmenin ortaya koyduğu sağduyu, Ankara'daki hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanına da mesaj olur. Aynı masada oturmamızın milli bir tavır olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hükümet ve belediyenin işbirliğine dayalı saygılı bir dönemi hep birlikte yaşarız. Bu büyük bir kazanım olur. Artık vatandaşla inatlaşmanın kendilerine de fayda getirmediğinin farkına varırlar diye umuyorum. Daha çok metro, altyapı yatırımları, daha çok yeşil, kültür sanat yapılanmaları ve sosyal yardımları bir kez daha vaat ediyoruz."

İMAMOĞLU'NDAN 'VAN' MESAJI

"Van'da yaşanan tam bir garabet. Bütün bu hususları hassaslık ve titizlikle takip ediyorum. Bu konuda haktan ve hukuktan yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Haksızlığı görüp susan dilsiz şeytan olur, unutmayın. Bu bağlamda yapılan haksızlık ve hukuksuzlukların tamamen karşısında olacağım. 'Seçim bitti, Ekrem İmamoğlu'nun işi bitti' değil. Benim işim yeni başlıyor yeni!

Buradan Tuzla'ya da mesaj veriyorum, derhal arkadaşımın mazbatasını verin! Vay efendim 'pazar gününü bekliyoruz...' Neden? Daha fazla dosya, evrak gitsin diye mi? Verin kardeşim mazbataları. Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet. Allahım beni size mahçup etmesin."

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a karşı 13 bin oy farkla kazanan İmamoğlu mazbatasını alıp göreve başlamış, 18 gün başkanlık yapmıştı.

Ancak 6 Mayıs'ta YSK'nin seçimlerin tekrarlanmasına karar vermesiyle dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya görevi devretmek zorunda kalmıştı.

İmamoğlu 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde ise bu kez rakibine 806 bin oy fark atmış, ikinci kez mazbatasını almıştı.