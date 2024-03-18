Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:47

Güncelleme: 18.03.2024 - 18:53

Dün, İstanbul’da düzenlenen Nevurz kutlamalarında bir gurup 68 Kuşağı Devrimci Önder’lerinden Deniz Gezmiş’in resminin bulunduğu bazı bayrakları ateşe vermişti. Yine dünkü kutlamalarda miting alanında bulunan LGBT+’lar zorla dışarı çıkarılmak istenmişti.

DEM Parti İstanbul, X (Twitter) hesabından mitingin tertip komitesinin konuya ilişkin açıklamasını paylaştı. Açıklamaya göre olayları ‘kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup’ gerçekleştirildi. Açıklamanın ilgili bölümü şu şekilde:

“Alan içine konumlandırılmış gruplar ırkçı ve cinsiyetçi saldırılar gerçekleştirmeyi hedeflemiş, Mücadele Birliği gibi dost kurumlarımıza ve tüm devrimcilerin ortak değeri olan Deniz Gezmiş’in yer aldığı flamalara yönelik saldırı girişimi olmuştur. Tertip komitesi ve tüm görevliler anlık olarak saldırılara cevap olmaya ve engellemeye çalışsa da alanın fiziki koşulları gereği sorunların tamamına müdahale etme ve önüne geçmede eksik kalmıştır. Saldırı geçtiğimiz yılların Nevruzlarında da karşımıza çıkan, kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup devlet aparatı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ne kadınlara, ne LGBT+’lara ne de birlikte yol yürüdüğümüz devrimci demokrat güçlere ve devrimcilerin ortak değerlerine saldırı tertip komitemizin hiçbir bileşini tarafından kabul edilebilir değildir. Bu konuda gerekli bütün önlemleri almayı tarihsel ve politik bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.”