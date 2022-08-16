Denizli'de imamlara 'escort kadın' soruşturması

16 Ağustos 2022 Salı, 12:15

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli’de üç imam ve bir müezzin hakkında "escort kadınlarla birlikte oldukları" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Skandal olayla ilgili Denizli yerel basınına yansıyan bilgilere göre, soruşturma kapsamında çok sayıda din görevlisi tanık olarak dinlendi. Soruşturma başlatılan şahısların camiye kayıtlı bir cep telefonundan Twitter ve WhatsApp uygulamaları kullanılarak escort kadınlarla yaptığı yazışmalara rastlandığı ileri sürüldü.

OIay üzerine bir açıklama yapan Adaletli, Dinamik, İdealist, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Adil-Sen), konuyla ilgisi olmayan üyelerinin soruşturmaya dahil edilmek için ifadesi alınan din görevlilerine baskı yapıldığını belirterek soruşturmaya tepki gösterdi. İl Müftüsü Mehmet Aşık ise müfettişlerin soruşturmasını tamamlayarak Ankara’ya döndüğünü, konu hakkında kendisinin de bilgisinin olmadığını, başka da bir açıklama yapamayacağını belirtti.

MEMUR-SEN'İ İŞARET ETTİ

Suçlanan din görevlilerinden ikisinin Bayramyeri ve Somuncuoğlu camilerinde görevli A.S. ve M.İ.D. oldukları iddia edildi. Diğer yandan soruşturmanın Memur-Sen Konfederasyonu dışındaki tüm sendikaları hedef aldığı ileri sürüldü.

Daha önce beş kez görevden alınan ve mahkeme kararları ile geri dönen Adil-Sen üyesi Hilal Camisi İmamı M.O. ile Din-Bir Sen Denizli temsilcisi Yusuf Kuru’nun da ilgileri olmadıkları halde soruşturmaya dahil edildiği öne sürüldü.

Soruşturmada ifade veren din görevlilerine bu iki isim hakkında aleyhte ifade vermek üzere baskı yapıldığı ileri sürüldü. Soruşturmaya konu olan şikâyette 4’ten fazla imamın olduğu da iddialar arasında yer aldı.

Kenti çalkalayan olaya ilişkin Cumhuriyet.com.tr olarak İl Müftülüğü'ne ulaşmaya çalıştık. Ancak müftülük makamlarından telefonlarımıza yanıt alamadık.

"İLÇE MÜFTÜSÜ AÇIĞA ALINMALIDIR"

Konu üzerine Adil Sen Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu, Denizli’ye gelerek il müftülüğü önünde açıklama yaptı. İlçe müftüsünün soruşturmanın selameti açısından açığa alınmasını isteyen Hocaoğlu, "Hakkında belden aşağı vurulan arkadaşlarımızla alakalı sadece duyumlardan ibaret olan konularla ilgili bazı temaslarda bulunmak zorunda kaldık. Kuvvetli şüphe olmadığı halde, farklı iddialar sebebiyle birileri tarafından zorlanarak adeta mobbing yapılarak şikâyete zorlandığını tespit ettik" dedi.

Hocaoğlu,“Üyelerimize mobbing yapılmakta ve hukuksuz bir şekilde Merkezefendi İlçe Müftüsü tarafından çalışan arkadaşlarımız birbirlerini şikâyet etmeye zorlanmaktadır. Oynanan oyunları görüyoruz. Üyelerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından, çalışan arkadaşlarımıza bir daha baskı kurmasına fırsat vermemek için soruşturma bitene kadar Merkezefendi İlçe Müftüsü'nün derhal açığa alınması gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.

Soruşturmadan bir sonuç çıkmaması durumunda soruşturmayı açanlar hakkında adım atacaklarını söyleyen Hocaoğlu, sosyal medya üzerinden de şöyle tepki gösterdi:

“Denizli’de üyelerimize mobbing yapılmakta ve hukuksuz bir şekilde Merkezefendi İlçe Müftüsü tarafından çalışan arkadaşlarımız birbirlerini şikayet etmeye zorlanmaktadır. Oynanan oyunları görüyoruz."