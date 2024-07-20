Deprem bölgesi denmedi, ayrımcılık devam etti: Belediye başkanından Kurum'a tepki!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 23:51

Güncelleme: 21.07.2024 - 00:05

Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Bakan Murat Kurum'un yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve AKP'li milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ile Mehmet Ali Cevheri protokol masasında yer aldı.

Ancak, YRP'li Başkan Kasım Gülpınar'ın ismi masadan kaldırılarak protokolde yer verilmedi. Bu durum üzerine Gülpınar, diğer protokol üyelerinin arasında oturmak zorunda kaldı.

Başkan Gülpınar, toplantıda yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu ayrımcılığı eleştirdi. Gülpınar, Adıyaman gibi diğer illerde muhalefet partisi belediye başkanlarının da protokolde yer aldığını belirterek, Şanlıurfa'da kendisine yapılan bu uygulamanın haksız olduğunu vurguladı.

TOPLANTIDAN AYRILMADI: DİNLEYİCİ OLARAK OTURMAYA DEVAM EDECEĞİM

Konuşmasında Kurum'a tepki gösteren Gülpınar, "Adıyaman Belediyesi'nde de muhalefet partisi belediye başkanı koordinasyon toplantısında burada değil orada (Kurum'un yanında) oturmuş. Burada 350 bin kişinin iradesiyle bize Allah nasip etti, bu koltuğa oturduk" dedi.

Gülpınar toplantıdan ayrılmayıp dinleyici olarak oturmaya devam edeceğini ifade ederek, "Birazdan burada dile getirilecek taleplerin inanın yüzde 80-90’ı sizin bakanlığınız nezdinde direkt Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ilgilendiren talepler. Herhangi bir kareye girme, herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim. Ama en azından keşke Urfa kendini bu konuda, olumsuz manada ayrıcalığını göstermemiş olsaydı. Bu toplantı en azından benim adıma çok daha verimli olurdu. Ama biz her şartta taleplerimizi size sunacağız, arz edeceğiz. Urfalılar adına size arz edeceğim, takdir sizlerin. Bundan sonra da bir dinleyici olarak burada oturmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.