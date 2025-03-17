Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'kurucu önder' tepkisi: 'PKK'nın jargonunu hangi ara bu kadar sahiplendin?'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:01

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:02

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı.

İstanbul'da Zeytinburnu’ndaki İl Başkanlığı binası önünde partililerle ve yurttaşlarla iftar yapan Dervişoğlu, daha sonra konuşma yaptı.

DEM PARTİ'YE KAPIYI KAPATTI

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına ilişkin konuşan Dervişoğlu, “İYİ Parti olarak Türk milletinin kimliğinin, tek dilliliğinin, vatandaşlık tanımının ve üniter devlet yapısının tartışma masasına yatırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin geleceğiyle ilgili tanzim edilen projeyi, Abdullah Öcalan denen terörist başının merhametinde arayan hiç kimse İYİ Parti’nin kapısını çalamayacaktır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

BAHÇELİ'YE SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son açıklamasında tekrarladığı “Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir” açıklamasına tepki gösteren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi kendisini savunuyor. ‘Bu bir teknik tanımdır. Bunun patenti bizde değil. Bu PKK denen örgütün bir jargonu’ diyor. Bu patentin Bahçeli’ye ait olmadığını biz de biliyoruz. Bizim merak ettiğimiz patentin kime ait olduğu da değil. Sen Devlet Bahçeli, PKK’ya ait olan bu jargonu nasıl bu kadar içselleştirdin de Türk milletine karşı kullanıyorsun, anlayamadığımız budur. Sen PKK’nın jargonunu hangi ara bu kadar sahiplendin de ‘PKK’nın kurucu önderi’ sıfatlamasını yapmaya kalkışıyorsun.

Bu, fikri bir ayrışmanın temelini oluşturur. Buradan açıkça ilan ediyorum. Milliyetçi ülkücü camiayla birlikteliğimiz devam ediyor ama Bahçeli’yle bu saatten sonra fikren ayrılıyoruz. Beni, milliyetçi ülkücü camia içerisinde dostluklarıyla iftihar ettiğim arkadaşlarım doğru anlar. Onların müktesebatında PKK’nın dilini milliyetçilik içerisine taşımak yoktur.”