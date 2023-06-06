DEVA Partisi'nden TBMM'de grup kurma iddialarına ilişkin açıklama

DEVA Partisi, Meclis'te diper grup kurma çalışmalarında karara bağlanmış bir formül olmadığı açıklaması yaptı. DEVA Partisi açıklamasında, "Bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:29
DEVA Partisi'nden TBMM'de grup kurma iddialarına ilişkin açıklama
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DEVA Partisi'nden, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberlere ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. 

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM'nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM'de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler Partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir."



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