Devamsızlığa sosyal sorumluluk... Eğitimciler: Bakanlık algı yapıyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ortaokul kademesinde sınıf tekrarını yeniden uygulamaya koyması kapsamında okullarda “önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu” kurulacak.

Kademeli uygulanacak düzenlemenin bu yıl sadece 9. sınıflarda olacağını belirten MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, öğrencinin yıl sonu ortalamasının 50 olması ve bir dersten zayıf alması koşuluyla sınıf geçebileceğini, 3 zayıf derste sorumlu sınıf geçebileceğini, 4 ve üzeri zayıf dersin olması durumunda sınıf tekrarı yapacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında liselerde “önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu” kurma zorunluluğu da getirildi.

Topçu, “Komisyonlar, öğrencilerin yazılılar sonrası durumlarıyla ilgili idareyi bilgilendirecek. Gerekli durumlarda müdahale edecek. Veli bilgilendirilip öğrencinin sınıf tekrarına düşmesini önlemek için çalışılacak” dedi. Topçu, komisyonların öğrencilerdeki bazı sosyal risklerin giderilmesine ilişkin takip yapacağını ve idare tedbiri alabileceğini de belirtti.

‘BAKANLIK ALGI YAPIYOR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, düzenlemenin matematiksel açıdan olanaksız olduğunu söyledi. “Öğrencinin yıl sonu ortalamasının 50 olması ve 4 dersten kalması matematiksel olarak mümkün değil. Bakanlık algı yapıyor” diyen Bozdoğan, yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bozdoğan, “Bu durumda müdür nasıl kademeli uygulanır açıklaması yapabiliyor? Ek yönetmelik lazım” ifadelerini kullandı. Bozdoğan, komisyonun sosyal risklere karşı önlem alabilmesinin öğrencinin sosyal hayatına müdahaleye yol açabileceğini de vurguladı.

‘TAKİP YOK’

Eğitimci Nurcan Korkmaz ise “öğrencilerinin sosyal risk açısından” takibinin detaylarının açıklanması gerektiğine dikkat çekti. Korkmaz, uygulamanın öğrencinin okul dışı hayatına müdahale edilmesi ve çocuğun yönlendirilmesine yol açabileceğini belirtti. Bir gün özürsüz devamsızlık yapan öğrenciye bir saat sosyal sorumluluk yapma zorunluluğunun getirildiğini söyleyen Korkmaz, “öğrencilerin öğretmenler tarafından cami temizliğine veya bir tarikata götürülmesine yönelik bir kısıtlamanın ve takibin olmadığı, bir açık olarak kullanılabileceği” uyarısında bulundu.

Öte yandan Bakanlık dün Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında yemek ihalelerinde tavan ücreti yüzde 55’ten yüzde 75’e çıkardı. Özgür Bozdoğan, “Kamuoyunda ücretsiz yemek talebi varken kararın geri alınması gerekir” dedi.