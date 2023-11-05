'Devir teslim' olacak mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni açıklama: 'Kılıçdaroğlu'nun deneyiminden yararlanmayı sürdüreceğiz'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:33

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00 doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

İL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkan Özgür Özel, sabah saat 09.30’da Parti Meclisi adaylarını belirlemek için 81 il başkanını toplantıya davet etti.

Özel, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin geçmiş genel başkanlarından Bülent Ecevit'i rahmetle anarak sözlerine başlayan Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bugün ilk kahvaltıyı tercih ettik. Birlikte sohbet etmek bize iyi geldi. Bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil, bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün salondan 81 il başkanımızla çıktık ve bugün birlikteyiz.

* Örgütümüz, il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir. Ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz.

* Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa; tüzük değişikliği, ön seçimle ilgili taahhütlerimiz, il ve ilçelerimizin yalnız bırakılmaması noktasında bugün bir kez daha teyitleştik. Bundan sonraki süreçte CHP örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan il yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Biraz önce içerideki alkışlar, şahsıma değildi, birbirimize değildi. İçerideki alkışlar bu zamana kadar il başkanlarımıza genel başkanlık yapan, partimizin 7. genel başkanı, adalet yürüyüşümüzün önderi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da onun deneyiminden istifa edeceğiz.

"DEVİR TESLİM OLACAK"

* Bugün kongreyi tamamlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir itiraz yok ama bugün Parti Meclisi'nden sonra 48 saat itiraz süresi olacak. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak. Şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize aktardığı bir iletişim kanalı her zaman olacak.

* Biz Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kılıçdaroğlu'nun deneyiminden yararlanmayı sürdüreceğiz.

ÖZEL'DEN 'BİRLİKTELİK' MESAJI

İl başkanları ile toplantının ardından sosyal medyadan da paylaşım yapan Özel, birliktelik vurgusu yaptı.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce sözünü verdiğimiz il başkanları toplantısını bu sabah erken saatlerde gerçekleştirdik. Görüş ve önerilerini dinledim. Bu süreci hep birlikte yönetmek için ilk adımı attık. Partimizi iktidar yapmak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."