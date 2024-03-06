Devlet Bahçeli, Cumhur'un adayı Altınok'la kol kola tur attı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:50

Güncelleme: 06.03.2024 - 09:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'la beraber Keçiören'de seçim çalışmasına katıldı.

Kızlarpınarı Caddesi'nden başlayarak MHP'nin seçim otobüsünden çevredekileri selamlayan Bahçeli ve Altınok'un programı, Keçiören Belediye Başkanlığı önünde sona erdi.

Bahçeli, daha sonra Altınok'un daveti üzerine, belediye başkanlığına geçti.

Bahçeli'ye Ankara'da ve Keçiören'deki seçim çalışmalarına destek verdiği için teşekkür eden Altınok, MHP ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile güzel çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Altınok, "İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz, Ankara kazanacak. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl oldu, kayıp yıllar oldu. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkenti ve ülkemizin kalbidir. Ankara, büyük eserler, hizmetler bekliyor ve hak ediyor. Ankara'da trafik ve ulaşım, ciddi bir problem olmaya başladı. Altyapı ile ilgili ciddi problemler var. Altyapının ızgara ve mazgalların temizliği dahi yapılamıyor" dedi.

"ANKARALI HEMŞERİLERİMİZ BU GİDİŞE DUR DİYECEKLER"

Ankara'nın hayalet bir başkente doğru gittiğini öne süren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki Ankaralı hemşerilerimiz bu kötü gidişe dur diyecekler. Ankara büyükşehir değil maalesef şu anda büyükşehirlikten çıktı bir baş köye döndü. Yeniden Ankara'mızı, ülkemizin, devletimizin ve Cumhuriyetimizin kalbi başkentimizi inşallah 31 Mart'ta eserlerle buluşturmaya başlayacağız. Ankaralıların çektiği çileleri, sıkıntıları bir an önce sona erdireceğiz. Başkentimizi, dünya başkentleri arasında hak ettiği ve layık olduğu yere taşıyacağız. Herkesin verdiği oyları, emekleri boşa çıkarmayacağız ve halel getirmeyeceğiz. Bu kadim başkentimizi, hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz."

Ziyaretin ardından seçim otobüsüyle belediyeden ayrılan Bahçeli'yi, Altınok ve beraberindekiler uğurladı.

Ziyarete, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da katıldı.



