Devlet Bahçeli, Gani Rüzgar Şavata'yla görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde oyuncu Gani Rüzgar Şavata'yı kabul etti.

Şavata, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Barış meşalesini yakan lider sayın Devlet Bahçeli ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdim.

Bu süreçte Ortadoğu'nun içinde bulunduğu durum ve barış süreci hakkında konuştuk. Üstelik her zaman söylediğim gibi biz et ve tırnak değişiz. Biz et ve kemiğiz sözlerini ondan da duymak beni fazlasıyla etkiledi.

Bütün sanat camiasına selamlarını gönderdi. Kendilerine bu cesaretinden dolayı teşekkür edip yüreklerini su serptiğini söyledim."

MHP'ye yakın yayın organları da MHP lideri Bahçeli'nin görüşmede Gani Rüzgar Şavata'ya tesbih hediye ettiğini ve "sanat camiasının Türk kültürünün yaşatılmasındaki önemine vurgu yaptığını" aktardı.