Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devlet Bahçeli, Gani Rüzgar Şavata'yla görüştü

Devlet Bahçeli, Gani Rüzgar Şavata'yla görüştü

6.03.2026 12:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Devlet Bahçeli, Gani Rüzgar Şavata'yla görüştü

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde oyuncu Gani Rüzgar Şavata'yla görüştü. Şavata, MHP lideriyle görüşmesinin içeriğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde oyuncu Gani Rüzgar Şavata'yı kabul etti.

Şavata, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Barış meşalesini yakan lider sayın Devlet Bahçeli ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdim. 

Bu süreçte Ortadoğu'nun içinde bulunduğu durum ve barış süreci hakkında konuştuk. Üstelik her zaman söylediğim gibi biz et ve tırnak değişiz. Biz et ve kemiğiz sözlerini ondan da duymak beni fazlasıyla etkiledi. 

Bütün sanat camiasına selamlarını gönderdi. Kendilerine bu cesaretinden dolayı teşekkür edip yüreklerini su serptiğini söyledim."

MHP'ye yakın yayın organları da MHP lideri Bahçeli'nin görüşmede Gani Rüzgar Şavata'ya tesbih hediye ettiğini ve "sanat camiasının Türk kültürünün yaşatılmasındaki önemine vurgu yaptığını" aktardı. 

İlgili Konular: #Devlet Bahçeli

İlgili Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'dan, İran Büyükelçiliği'ne ziyaret!
MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'dan, İran Büyükelçiliği'ne ziyaret! Ziyaret sonrası açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İsrail ve ABD'nin saldırılarının hedefinde çocukların ve kadınların olduğunu belirterek "Savaşın artık askerler arasında olmadığını da görüyoruz. Bütün çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz" dedi.
MHP'li Feti Yıldız'ın iddiası: 'Yalan haberin en çok üretildiği ülkelerden biriyiz'
MHP'li Feti Yıldız'ın iddiası: 'Yalan haberin en çok üretildiği ülkelerden biriyiz' Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Dünyada yalan haberin en çok üretildiği ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullanarak, 'dezenformasyonla mücadele yasası'na ilişkin açıklama yaptı.
Cumhur savaşla ‘iç cephe ve süreç’ derken, muhalefet çelişkilere tepki gösteriyor: Süreçte çelişkiler büyüyor
Cumhur savaşla ‘iç cephe ve süreç’ derken, muhalefet çelişkilere tepki gösteriyor: Süreçte çelişkiler büyüyor Cumhur İttifakı, Ortadoğu’daki savaşı işaret ederek yeni çözüm sürecinde haklı olduğunu savunurken ülkede Laiklik Bildirisi’ni imzalayan isimler ifadeye çağırılıyor, belediye başkanlarına operasyonlar sürüyor ve yerine kayyım atanan başkanlar görev beklemeye devam ediyor. Bu örnekleri gösteren CHP kurmayları “Hem ‘iç cepheyi güçlendirme’ diyorlar hem de toplumu yarı yarıya ayırıyorlar” tepkisini gösteriyor.